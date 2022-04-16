马斯克：我不在乎钱，收购推特首先要收拾水军和网络诈骗

作者： 有车有据

“我不在乎钱，收购 Twitter 不为赚钱。”

“最后悔的事，是没有和 JB-斯特劳贝尔一起创办特斯拉，他是一个完美的联合创始人。”

“我是地球上最懂汽车制造的人。”

在最新的访谈中，马斯克又一次开诚布公，回答了焦点话题，分享了最新认知和洞见：

收购 Twitter、私有化风波、特斯拉濒临破产，还有未来的终极能源解决方案……

如今高歌猛进的地球首富，多次谈及特斯拉至暗时刻时的苦楚，念念不忘。

马斯克访谈怎么讲？

为什么决定收购 Twitter？

我认为 Twitter 是一个包容性的舞台，像一个城镇广场，每个人都可以公平地表达意见，但是现在的状态是，Twitter 的「黑盒算法」会刻意推荐或者隐藏某些推文，这背离了原本正确的道路。

不久之前你说不会收购 Twitter，因为这会让你变成被攻击的对象，现在为什么改变了主意？

如果我拥有 Twitter，外界就会攻击我，这一点仍然没有改变。因为 Twitter 一旦属于我，这个平台只要出一点问题，那 100% 就会变成我的问题。我不确定最终能不能成功收购，但是如果成功，我会尽可能保留更多的股东，因为这件事对我来说并不是为了赚钱，事实上我并不关心钱。

重要的是，Twitter 作为一个开放包容的公共平台，对未来世界非常重要。

我拥有 Twitter 之后，第一件事就是消灭垃圾邮件、网络诈骗和垃圾邮件，因为这些负面因素，是让 Twitter 变得更糟的主要原因。

你是如何做到在 Twitter 上有那么大的影响力的？

我不知道，我发的 Twitter 要不是关于我的宏伟计划，要不就是看到什么有趣的事情，和大多数人一样，可能是我分享的东西太多了，就是所谓的「过度分享」。但是人们就是喜欢这些内容。

收购 Twitter，是否拥有足够的资金？

我有足够的资产完成收购，注意这不是一个前瞻性声明，说到这里，我要澄清一下我为什么当年最终放弃私有化特斯拉。

你知道我跟 SEC（美国证券交易委员会）的关系不是很好，事情的真相是，我当时拥有足够的资金完成私有化，并非欺骗投资者。SEC 对这件事了如指掌，但他们还是针对私有化行为发起严格的调查。

特斯拉当时处在破产边缘，因此我受到了银行的胁迫：

如果不和 SEC 和解，银行就不会给特斯拉周转资金，特斯拉就会面临马上破产的命运。这就像有人拿枪指着你孩子的脑袋，所以我不得不让步。

现在他们说，我撒谎了，其实我没有撒谎，我是被迫的，我承认我撒谎的唯一理由，就是为了让特斯拉活下去。

特斯拉当时处在无情的被卖空的状态下，你知道特斯拉是被卖空最多的股票吗？这影响了特斯拉的能力。包括雇佣员工、销售汽车，他们非常想让特斯拉死，这样他们就可以有利可图，但是他们大多数人都付出了代价，现在再看看，他们在哪里？

如果可以回到过去，最想改变什么事情？

最后悔的事，就是特斯拉的创始人不是我和 JB Straubel （JB-斯特劳贝尔）。当我投资特斯拉的时候，特斯拉没有知识产权，没有雇员，所以我不是在投资特斯拉，我是在创造特斯拉。

特斯拉曾经一度濒临破产，是否是因为巨额投资特斯拉工厂自动化生产线，但却没能达到预期的原因？

的确，我们当时几乎搞砸了自动化生产线的每个部分，从电芯到电池包，再到车身、车漆，总装等等，几乎一切都搞砸了，我在内华达工厂住了 3 年，固定生产线运转，和团队一起生活，睡在地板上。

现在自动化生产线已经成为特斯拉最大的竞争力之一，回过头看这段时间有什么感觉？

我们没有别的办法，那是噩梦般的 3 年，是我人生中最痛苦的一段经历，我们一直处在破产的边缘，但最终我们成功了，我不喜欢那段时间的经历，但我们没有别的出路，不然特斯拉就会死。

对于我自己来说，有这 3 年的经历，我认为我是这个世界上最懂汽车制造的人。

你现在在制定未来的远大计划，总是提到“电力储能规模”，你说“规模”是这个宏大计划的中心，为什么“规模”对你来说如此重要？

为了加速可持续能源的发展，电力储能规模必须足够大才行，我们现在的经济太过于依赖化石燃料了，如果要实现经济的可持续发展，能源一定得是可再生的，比如风能、太阳能、水能、地热能等等。

当然，我还是核能的忠实粉丝。

由于太阳能和风能并不太稳定，受到外界环境因素影响，所以必须要有稳定的蓄电池才行，然后我们就能够把所有交通工具都换上电动的。

如果我们按以上这么做的话，未来将会是可持续能源的天下，而且这一系列行动开展得越快，给环境造成的污染就会越小。

所以我才说电力储能规模非常重要，如果要想完全实现电动化，我们预估未来大概需要 300 太瓦时（1 太瓦 = 10 的 12 次方瓦特）的电力总量。

此外，回收废旧电池也很重要，在我眼里，这些电池的原材料就像是高品位的矿石一样，哪怕是一个衰竭的电池组，我也觉得它值 1000 美元（折合人民币 6371.5 元）。

以上所有这些措施都能够加速可持续能源的发展。

我很想知道你脑子里平时都在想些什么？对于某些事情你有没有什么事后之见？

我认为每个人的经验都会有些不同，对我而言，某些社交暗示并不能凭直觉感知，比如“手表”这个词在某些特定场合意味着什么。

我太书呆子气了，有些事情别人一下子就能心领神会，但我总是从字面上理解意思，有些人总是不能确切地表达自己真实的想法是什么，别人轻轻松松就能理解的东西，我总要花很长一段时间才搞明白到底是什么意思。

为什么你总能深入思考问题呢？

可能是因为，我总是深夜里独自一人搞计算机编程，这让我能够从技术角度思考一些问题，大多数人都不喜欢往电脑里输入一些奇奇怪怪的符号，而且还是一整个晚上的那种，他们觉得这听起来有点索然无味，但我就是很享受这个过程，我乐在其中。

为啥你总能在每个行业领域实现创新，你总是能够看到更多科学技术上的可能性，而且能把各种科技结合起来，还能从中看到商机，你是怎么做到的？

一方面可能是因为我热衷于追求真理，这就是我学习物理的原因。

物理总是一步步接近宇宙的真理，而且可以提前预见。

我学物理就是一件很自然而然的事情，没有人逼着我去研究它。理解宇宙的本质也很有趣，计算机科学或者信息论啥的，我也能理解其中的一些逻辑。还有一个理由是，你知道哪些信息论是实际可行的，能够从更根本的层面上进行思考。

总之，物理学和信息论，我真的很感兴趣。

你这里所说的宇宙的真相，肯定与我们常人说的不一样，你总是对很多事情充满好奇心，这是为什么呢？

当我还是个青少年时，一想到生活的意义，我总是有点沮丧。

我总是想搞清楚，生活的意义到底是什么，所以我还特意去读了些相关书籍，还有德国哲学家写的书。

后来我读到了《银河系漫游指南》这本书，其实这是一本哲学书，虽然表面上看起来有些傻傻的幽默。

亚当斯曾经说过：“相比找到答案，提出好的问题更难。”

听起来有点像是在开玩笑。

我有一个小的建议，关于人的世界观，或者是某种精神激励法 —— 那就是去想清楚，对于宇宙的某些现存答案来说，到底该问些什么问题呢？然后不断拓展延伸我们意识的边界，生物和数字层面的。

这样我们就能更好去提问，去构建这些问题，然后就能搞清楚为什么我们会在这里？到底这是怎么回事？

不断去拓宽意识的边界，这就是驱动我不断前进的哲学，从而让我更好地去理解宇宙的本质。