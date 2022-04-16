富士康回应“主要 iPhone 厂附近遭疫情封锁”：目前郑州航空港厂区营运正常

IT之家 4 月 16 日消息，今日有外媒报道称，中国郑州市在富士康主要 iPhone 制造厂附近实施了疫情封锁，这可能最终影响到苹果的供应链。今日下午，富士康方面回应中国证券报称，目前富士康郑州航空港厂区营运正常。

彭博社之前称，郑州航空港经济综合实验区部分区域即日起实施隔离，区内人员必须居家隔离，不得离开。机场经济区是富士康最大的“iPhone”组装厂所在地，在员工接受强制性新冠病毒核酸测试后，该地区将实施封锁。

IT之家了解到，富士康郑州航空港厂区是苹果 iPhone 最大组装地点，是富士康组装苹果产品的主力厂区。

郑州航空港实验区新冠肺炎疫情防控指挥部 4 月 15 日发布了《关于对航空港区实行交通管控的通告（第 1 号）》文件，宣布航空港实验区疫情防控指挥部决定从 4 月 15 日 12 时起全区将实行 14 天（暂定）交通管控。

《通告》称，交通管控期间，郑州航空港实验区实行“只进不出”管理措施，所有高速公路出口进行管控，在出区其它通道设卡，禁止所有车辆、人员出区。区内公共交通跳站运营，出租汽车（包括网约车）停止跨区业务，区内地铁站只下不上（新郑机场地铁站凭机票凭证，经防疫检查后，可进站乘车）。

《通告》提到，为保障重点企业生产、重点项目建设、疫情防控工作需要，相关人员凭郑州市疫情防控指挥部通行证，查验健康码、行程卡和 48 小时核酸检测阴性证明后可以通行。

值得一提的是，天风国际分析师郭明錤之前也表示，富士康郑州 iPhone 工厂目前正常运营。

郭明錤同时指出，潜在的供应中断已成为苹果和投资者在未来不可忽视的结构性风险。

4 月 12 日，郭明錤曾表示，富士康至少可支持部分 iPhone 和 iPad 的供应，以降低和硕和仁宝停业的影响。“广达基本是 MacBook 唯一的 EMS 供应商。在苹果的主要产品中，MacBook 受停产的影响最大。”

据介绍，受新冠肺炎疫情影响导致的国内零部件短缺和持续封锁，苹果高端 MacBook Pro 机型的交货时间正在延长。高端 MacBook Pro 交付时间在疫情影响下增加了约 3-5 周。