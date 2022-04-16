海康威视：过去几年人才内卷严重，实体企业在互联网大厂面前竞争力非常弱

IT之家 4 月 16 日消息，今日，海康威视举行了 2021 年年度暨 2022 年第一季度业绩说明电话会议。

谈及费用问题时，海康威视称在过去几年里人才的内卷非常严重，实体企业在互联网大厂面前显得竞争力非常弱。

IT之家了解到，海康威视表示：“我们采取了一些措施包括用涨薪来应对人才的竞争，今、明年还会继续保持一贯的风格，费用会有一些上升，费用率要靠公司的收入增长来解决，同时我们特别关注的毛利率问题，我们也会比较理性的去看待这个事情。”

针对人员增速超出预期的方面，海康威视指出，18 年到 20 年这三年是海康比较困难的时期，美国制裁加上疫情，以及产业界的激烈竞争，让他们的投入相对来说比较谨慎。到了 21 年的时候，他们相对来说比较乐观，在人员编制上面力度会更大一些，但增加的 1 万多人，其中有 4000 多人是产线的工人，对整个经营绩效实际上没有什么影响。

海康威视还表示，公司原来是以视频为核心的物联网，现在不再强调或者强化视频，而是强调其他的感知设备，在非视频的投入会增加来扩充海康的产品线，也在智能技术上进一步的投入感知智能、认知智能。在大数据的治理及技术的应用上面会引入 AI 的技术，来更好地为客户和用户提供更有价值的产品。

此前，海康威视 4 月 15 日发布了 2021 年年报。报告期内，公司实现营业总收入 814.20 亿元，比上年同期增长 28.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 168.00 亿元，比上年同期增长 25.51%。