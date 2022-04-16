滴滴发布美股退市公告，证监会回应：个案不影响中美合作进程

IT之家 4 月 16 日消息，今日晚间，滴滴出行公布了截至 2021 年 12 月 31 日的第四季度未经审计财报。财报显示，按美国通用会计准则（GAAP）计算，滴滴出行 2021 年第四季度总营收为 408 亿元人民币，上年同期为 467 亿元。

滴滴今日还发布将于美股退市的相关公告，同时宣布腾讯总裁刘炽平辞任董事，任命腾讯副法律总顾问 Fengxia Liang 为新董事。滴滴将于 5 月 23 日 19:00 举行特别股东大会 ，就自愿退市一事进行投票，在退市完成前，该公司将不会申请其股份在其他任何证券交易所上市。

对此，证监会回应称：这是企业根据市场和自身情况作出的自主决策。证监会一贯坚持企业境外上市活动应当遵守上市地和经营地的法律法规和监管规则，要求上市公司切实保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。滴滴自主退市这一特定个案，与其他在美上市中概股无关，与目前正在进行的中美审计监管合作磋商无关，不影响双方合作进程。

值得一提的是，去年 12 月 3 日，滴滴出行官微就发布消息表示：“经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。”

IT之家此前报道，滴滴于 2021 年 6 月 30 日晚正式在纽交所挂牌上市，发行价定为 14 美元，现报 2.46 美元，市值 116.30 亿美元。

网信办去年 7 月对滴滴出行启动网络安全审查。网信办表示，经检测核实，“滴滴企业版”等 25 款 App 存在严重违法违规收集使用个人信息问题。随后，滴滴出行以及相关的 25 款 App 被下架。