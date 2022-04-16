滴滴发布美股退市公告，证监会回应：个案不影响中美合作进程

IT之家 4 月 16 日消息，今日晚间，滴滴出行公布了截至 2021 年 12 月 31 日的第四季度未经审计财报。财报显示，按美国通用会计准则（GAAP）计算，滴滴出行 2021 年第四季度总营收为 408 亿元人民币，上年同期为 467 亿元。
滴滴今日还发布将于美股退市的相关公告，同时宣布腾讯总裁刘炽平辞任董事，任命腾讯副法律总顾问 Fengxia Liang 为新董事。滴滴将于 5 月 23 日 19:00 举行特别股东大会 ，就自愿退市一事进行投票，在退市完成前，该公司将不会申请其股份在其他任何证券交易所上市。
对此，证监会回应称：这是企业根据市场和自身情况作出的自主决策。证监会一贯坚持企业境外上市活动应当遵守上市地和经营地的法律法规和监管规则，要求上市公司切实保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益。滴滴自主退市这一特定个案，与其他在美上市中概股无关，与目前正在进行的中美审计监管合作磋商无关，不影响双方合作进程。
值得一提的是，去年 12 月 3 日，滴滴出行官微就发布消息表示：“经认真研究，公司即日起启动在纽交所退市的工作，并启动在香港上市的准备工作。”
IT之家此前报道，滴滴于 2021 年 6 月 30 日晚正式在纽交所挂牌上市，发行价定为 14 美元，现报 2.46 美元，市值 116.30 亿美元。
网信办去年 7 月对滴滴出行启动网络安全审查。网信办表示，经检测核实，“滴滴企业版”等 25 款 App 存在严重违法违规收集使用个人信息问题。随后，滴滴出行以及相关的 25 款 App 被下架。
滴滴今天宣布，它将召开临时股东大会，位于中国北京市海淀区东北王西路 8 号山东数码谷 B 座，北京时间 2022 年 5 月 23 日晚 7 点，美国东部时间早上 7 点。
本公司将全力配合中国的网络安全审查。经本公司董事会 (以下简称“董事会”) 审慎考虑后，董事会授权本公司组织一次股东大会，就本公司的美国存托股票 (以下简称“ads”) 在纽约证券交易所的自愿退市 (以下简称“退市”) 进行投票。为更好配合网络安全审核整改措施，在退市完成前，本公司将不会申请其股份在其他任何证券交易所上市。
本公司 B 类普通股的受益所有人已通知本公司，他们将与 A 类普通股的股东一样，在特别股东大会上以每股一票的方式投票。
董事会有固定的 4 月 28 日,2022 年, 美国东部时间, 记录日期 (确定的“登记日期”) 股东有权接收通知和出席和投票… 或任何延期或推迟会议根据公司目前的备忘录和章程。本公司 A 类普通股或 B 类普通股的记录持有人在记录日期的营业结束时有权通知特别股东大会或任何延期或延期的特别股东大会，出席特别股东大会并在特别股东大会上投票。本公司美国存托凭证的持有人如果希望行使其对基础 A 类普通股的投票权，必须通过本公司美国存托凭证计划的存托人 —— 德意志银行美国信托公司来行使。临时股东大会的通知载列了将在大会上提交股东批准的决议，该通知可在公司网站查阅。
董事会 / 公司将继续探索符合公司及其股东利益的适当措施，包括在符合适用规则、法规、政策和指导的前提下，探索在另一家国际认可的交易所上市的可能性。
在退市完成后，公司的美国存托凭证和 / 或普通股是否可以在场外粉单交易将取决于股东和独立第三方的行动，本公司不会参与。