苹果 CEO 库克接受在加拉德特大学发表演讲的邀请，后者为一所聋人学校

IT之家 4 月 17 日消息，苹果公司首席执行官蒂姆-库克已经同意在加拉德特大学的毕业典礼上发表演讲，加拉德特大学是一所专门教授聋人、聋盲人和听障学生的教育机构。

加拉德特大学周六通过简短的推特交流进行了公开确认，分享了一段以本科生演讲者莫莉-范尼为主角的视频，邀请库克在 5 月 13 日该校第 152 届毕业典礼上发言。

该邀请视频大约 1 分多钟，范尼使用美国手语，并配有字幕和配音。费恩尼称库克是“一位了不起的远见卓识和领导者”，并说大学“很荣幸能邀请您来这里为我们演讲”。

其中提到，该活动将是自新冠疫情爆发后在加拉德特大学（也是苹果校园）举行的第一个计划中的线下的毕业典礼。

作为对邀请的回应，库克在推特上说：“我很荣幸! 到时见！”

在 Twitter 交流之后，加拉德特大学发布了一份正式的新闻稿，其中大学校长罗伯塔-J-科达诺对库克大加赞赏：“蒂姆是一位杰出的有远见的人，是我们这个时代真正伟大的首席执行官之一，毫无疑问，他将为未来几代人留下持久的印记。作为世界上最令人钦佩的品牌之一的领导者，蒂姆展示了对多样性、包容性、代表性和可及性的坚定承诺--这些价值观对我们的加拉德特社区和许多其他代表性不足的群体来说非常重要。”

IT之家了解到，库克以前曾向学生发表过毕业典礼演讲，包括 2020 年向俄亥俄州立大学发表的线上毕业典礼。