ABF 基板制造商因数据中心相关业务蓬勃发展，已开始谈判 2030 年产能

DIGITIMES 报道，据业内消息人士称，数据中心应用对 ABF 基板的强劲需求将在 2022 年及以后增加包括欣兴电子（Unimicron Technology）、南亚电路板（Nan Ya PCB）和景硕（Kinsus Interconnect Technology）在内的中国台湾供应商的收入和利润。

▲ 欣兴电子

欣兴电子报告称，其 2022 年第一季度的收入同比增长 40.7% 至新台币 307 亿元（合 10.53 亿美元）；南亚电路板同期销售额增长 34.1% 至新台币 146 亿元；景硕大涨 38.6% 至 100 亿元新台币。消息人士称，它们令人印象深刻的收入增长表明 ABF 基板需求不受不利宏观环境的影响。

消息人士继续说，数据中心处理器供应商英特尔、AMD 和英伟达今年继续向这三家 ABF 基板供应商提供强劲的订单，这些基板在处理商用笔记本电脑 CPU 和网络芯片方面也保持强劲需求。

消息人士强调，为了满足持续旺盛的需求，基板制造商一直在对 ABF 基板进行大规模产能扩张，而从芯片制造客户那里获得的长期产能利用率承诺已成为它们未来几年最好的商业护城河。

消息人士称，欣兴电子继续将超过 80% 的年度资本支出用于扩大 ABF 基板产能，而南亚和景硕的大部分资本支出预算也专门用于同一领域。

消息人士还表示，这些基板供应商的新产能将至少在 2024 年 —2025 年分阶段上线，而手中的长期订单将使它们能够在 2027 年之前保持收入的正增长。欣兴电子声称，到 2027 年，它将没有额外的 ABF 基板产能可供更多客户使用，一些主要客户已经在就到 2030 年的产能安排进行谈判。

消息人士补充说，这三家 IC 基板供应商对未来几年提高资本支出预算持开放态度，以支持新的产能扩张计划。