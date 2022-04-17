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三星芯片制造设备子公司 Semes 在 2021 年收入创纪录，达 3.12 万亿韩元

2022/4/17 11:48:22 来源：爱集微 作者：Jenny 责编：汪淼
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据 TheElec 报道，三星电子的芯片制造设备子公司 Semes 周五表示，其 2021 年全年的收入为 3.12 万亿韩元（约 161.93 亿元人民币），营业利润为 3533 亿韩元（约 18.34 亿元人民币）。

这是该公司迄今为止最好的年度业绩。与 2020 年相比，收入和营业利润也分别增长了 41% 和 24%，这是其目前最高的年度收益。

Semes 表示，晶圆厂设备占其 2021 年收入的 75%，而平板显示设备占 1.7%。2020 年，晶圆厂设备占其年收入的 61.24%，而平板显示设备占 9.9%。

Semes 的主要客户三星电子自 2020 年以来一直在扩大其晶圆厂的支出，以满足对芯片的高需求并开发先进的工艺节点。

2019 年，三星电子在其半导体设施上花费了 22.6 万亿韩元。这一数字在 2020 年增加到 32.9 万亿韩元，到 2021 年增加到 43.6 万亿韩元。

去年，这家科技巨头在 10nm DRAM 和 NAND 闪存芯片上的花费最多，这些芯片在生产中使用了 EUV 设备。

知情人士表示，Semes 也看到了对蚀刻设备的高需求。在 Semes 2021 年的年收入数据中，约有 1 万亿韩元来自蚀刻设备

该公司正在努力从其竞争对手 Lam Research 和东京电子手中赢得三星的高端蚀刻设备合同。

与 2021 年相比，Semes 预计今年的年收入将更高，因为三星预计今年将继续在晶圆厂上大举支出。

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关键词：三星 芯片三星 收入

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