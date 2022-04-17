六大平台承诺外卖员配送员不带疫上岗，上海地区实行“2+2”核酸检测及抗原检测

IT之家 4 月 17 日消息，据上海电视台报道，针对市民对外卖员身体健康情况的关切，叮咚买菜、饿了么、美团、盒马、闪送、京东六大平台均承诺，不带疫上岗。

六大平台表示，外卖员和配送员上岗有严格的防疫要求：所有外卖员和配送员都实行“2+2”核酸检测及抗原检测，即两日内第一日开展 2 次抗原检测，第二日开展 1 次抗原检测和 1 次核酸检测，循此往复。

而上海市政府新闻发言人尹欣今日介绍称，如果（外卖员和配送员）检测阳性，不如实上报，还带疫送单，破坏疫情防控管理，引发传播风险的，将被依法追究法律责任。

IT之家了解到，网传昨天突击检查发现，在上海街头送货的外卖员和配送员抗原阳性特别多，上海网络辟谣平台对这个传闻进行了澄清。

此前还有传闻称，京东物流为了支援上海，选择了武汉初期那种“自杀式物流”（只进不出）的方式向上海运送物资，一批次京东小哥进入上海后需要就地隔离，接着下一批次小哥继续运输。京东“自杀式物流”共有 14 批次小哥通过循环实现每天都有物流运输。

据第一财经，上述信息部分属实，京东确实从多地调派了多名小哥支援上海，但实际上调派的快递小哥不止 14 批次，目前不少快递小哥的已经处于连轴转的状态中。