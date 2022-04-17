特斯拉、台积电上海工厂等即将复工，半导体供应链压力大大纾解

IT之家 4 月 17 日消息，上海市经信委发布了《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，旨在有力有序有效推动企业复工复产，保障产业链供应链安全稳定，包括 666 家企业，例如大家比较熟悉的上汽集团、特斯拉、台积电（中国）等。

工信部在 15 日宣布，已设立工业和信息化领域保运转重点企业「白名单」，优先保障半导体集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业重点企业复工复产。

此次复工名单中包含 249 家与汽车相关的企业，例如上海大众、上汽通用、特斯拉，其中特斯拉被临港片区列为“必需复工的停产企业”。

除此之外，上海重点半导体厂还包括台积电、华虹宏力、上海华力微电子、中芯国际、中芯南方、中微半导体、应用材料、阿斯麦 ASML，以及特斯拉、通用汽车等。

IT之家了解到，台积电在上海松江设有 8 英寸晶圆厂，建于 2003 年，对于现阶段全球半导体缺货的情况下有着十分重要的意义。

据悉，在在此之前，上海企业和厂房在封控管理期间一律都是不进不出，虽然员工可以在厂内工作生活，但只能与外界隔绝。随着此次首批「名单」公布，上述企业可以允许封闭厂区以外的员工进入，但同样进入封闭区就不能再出来。

《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》分为“企业落实主体责任、实施场所分区分类管理、强化企业员工管理、加强物流管理和防疫物资储备、做好应急处置预案和工作保障”五部分。

企业落实主体责任部分，要求企业成立疫情防控和生产经营工作专班，制定疫情防控和闭环管理方案；企业应当制定疫情防控和闭环管理方案，将方案报市 / 区疫情防控部门审批；实施双否决，对疫情防控不完善、安全生产不到位的企业，坚决不能复工复产。

实施场所分区分类管理部分，要求企业按照厂区门口、生产区、生活区、卫生间及废物处理场地、公共空间等不同区域，实施分类管理；对不同区域实施不同的防疫标准，实现各区域之间的物理隔离，实行公共场所、住所“两点一线”管理。

强化企业员工管理部分，要求企业实施全程封闭管理，不同班组员工之间做好无接触换班；做好全体员工的每日健康监测和登记，坚持一日两测，早上做抗原检测，晚上做核酸检测。

加强物流管理和防疫物资储备部分，要求企业对生活物资进出厂区，要设置专用路线和固定场所，并与其他区域相隔离，供应商车辆司乘人员严格按照防疫要求进入厂区，企业安排固定人员进行接收、装卸、贮存、拆封、消毒等。

企业做好应急处置预案和工作保障部分，要求企业一旦有突发情况，必须最大限度控制扩散和外溢，加强与属地政府沟通，建立阳性人员转运联络通道；各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，做好核酸检测点设置和提供检测服务，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。