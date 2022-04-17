上汽集团：明日启动复工复产压力测试，视情况制定进一步规划

IT之家 4 月 17 日消息，上汽集团将于 4 月 18 日启动复工复产压力测试。

上汽集团对此表示，“18 日开始，上汽集团旗下上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、华域汽车、安吉物流等整车、零部件和物流企业，重点瞄准人员保障、供应链保障、物流保障、封闭生产管理和防疫措施等领域，启动复工复产压力测试。未来，上汽集团将综合考虑疫情走势、压力测试结果等情况，制定进一步的复工复产动态规划。”

在上海市全面解封之前，上汽已经申报提前进入启动复工复产企业“白名单”。IT之家曾报道，上汽集团本周还印发了《关于下发上海汽车集团股份有限公司复工复产疫情防控工作指南的通知》。

《通知》中提到，各企业要根据复工复产指南的规定，积极开展压力测试工作。一旦压力测试顺利，企业将尽快安排整车及零部件生产。

当复工复产公司及工厂独立区域内，异常及感染人员全面清零，并且符合连续 7 天无新增阳性病例的条件，即可启动复工。进厂后，员工立即接受 3 天静默期管理（与原驻厂人员 分开管理），在此期间每日核酸或抗原检测均为阴性方可返岗。

此外，《通知》文件还提到，上汽各生产企业即日起将对复工复产准备情况进行排摸，排摸结果将于 4 月 17 日（周日）前进行反馈，各生产企业根据排摸情况于 4 月 18 日（周一）开始启动复工复产的压力测试。

《上海汽车集团回应启动复工复产压力测试：做好准备工作》