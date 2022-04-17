上海 666 家复工复产“白名单”曝光：华虹 / ASML / 至纯科技等集成电路企业在列

上海市经信委 16 日晚间发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，旨在有力有序有效推动企业复工复产，保障产业链供应链安全稳定。

指引分为“企业落实主体责任、实施场所分区分类管理、强化企业员工管理、加强物流管理和防疫物资储备、做好应急处置预案和工作保障”五部分，包括企业落实主体责任、实施场所分区分类管理、强化企业员工管理、加强物流管理和防疫物资储备以及企业做好应急处置预案和工作保障。

而据工信部官方消息，在上海疫情发生后不久，工业和信息化部就已派出上海前方工作组，与上海市有关部门一道，全力做好医疗物资供应保障，推动重点工业企业稳定生产和复工复产，保障产业链供应链运转顺畅。

此前，工信部党组成员、副部长、上海前方工作组组长王江平召开视频会议，研究建立产业链供应链诉求应急协调机制，设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”，集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业 666 家重点企业复工复产。

在这 666 家第一批重点企业当中，至少有 62 家集成电路企业，其中就包括华虹、中欣晶圆、至纯科技、盛美半导体知名国产半导体产业链企业，此外像 ASML、应用材料、泛林半导体、安靠等海外知名半导体企业在上海的子公司也在名单当中。目前这些企业也均在生产当中。

行业周知，上海堪称中国的“芯”脏。芯思想研究院数据显示，2021 年上海集成电路设计、制造、封测三业产值 2289 亿元，约占全国 22%，城市占比全国排名第一；其中设计业约占全国 27%、晶圆制造业约占全国 19%、封测业约占全国 17%。

而与显示行业相关的企业包括飞凯光电、默克光电、应用材料、豪威光电、凸版光掩模、中颖电子、三菱化学等。