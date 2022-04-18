东航恢复波音 737-800 商业运营，首趟航班满员

IT之家 4 月 18 日消息，据极目新闻报道，4 月 17 日，在东航 MU5735 飞行事故发生后的第 27 天，东方航空公司恢复了涉事机型波音 737-800 的商业运营，复飞首趟航班为 MU5843，从昆明飞往成都，搭载了 170 名乘客，为满员状态。

据报道，经过这段时间全面系统检查，东航也严格按照民航适航标准和规章要求，有计划地逐步恢复运营该型号客机。

航旅纵横 App 显示，MU5843 次航班于 4 月 17 日 10:02 从昆明长水机场起飞，11:02 到达成都双流机场。4 月 18 日的 MU5843 次航班也将使用波音 737-800 客机。

此外，该飞机于 4 月 16 日在昆明长水机场进行了适应性飞行，执飞 MU200 次航班，9 时 58 分起飞，11 时 06 分落地，起落地点都是昆明长水机场。

据极目新闻报道，东方航空表示，此前停飞波音 737-800，是一种确保安全的应急措施。经过这段时间的全面系统检查，该司也严格按照民航适航标准和规章要求，有计划地逐步恢复运营该型号客机。

IT之家了解到，4 月 11 日，民航局相关负责人接受新华社采访时表示，东航失事客机事故目前还在调查中，还不能给事故原因和性质下结论。事故调查工作正在按照程序紧张进行，各方将尽全力尽快查明事故原因，依法依程序发布有关信息。