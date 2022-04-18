部分用户 Twitter 已显示编辑按钮，但更改推文会发送失败

IT之家 4 月 18 日消息，据 phoneArena 报道，此前在埃隆・马斯克 (Elon Musk) 成为 Twitter 最大股东后，Twitter 似乎感受到了这位科技大佬寻求变化的压力。Twitter 本月初证实，公司已在开发期待已久的编辑按钮。

众所周知，Twitter 没有编辑按钮，所以用户唯一能做的就是在负面评论开始到来之前发布更正。但是很快，你可以点击编辑按钮并修改推文。

近期，Dylan Roussel 发布了一条推文，表明他能够在 Twitter 编辑按钮正式发布之前操作它。但请注意，该按钮尚未正式投入使用，也就是不能最终完成操作。

要访问“编辑推文”按钮，你必须打开溢出菜单并按下菜单中的“编辑推文”列表。当按钮工作时，用户将能够更正拼写错误和拼写错误，将内容添加到他们编写的推文中，并点击“更新”以对帖子进行适当的更改。同样，该按钮尚未起作用，如果尝试使用它，将出现一条失败消息。

目前，Twitter 表示，编辑按钮将首先作为 Beta 测试版提供给 Twitter Blue 订阅者。在所有 Twitter 用户都可以使用该功能之前，公司将有机会进行其认为必要的任何更改。

有趣的是，在马斯克最初宣布持有 Twitter 9.2% 股份的那一天，他透露了他在网站上发布的一项民意调查结果，显示在回答他问题的 Twitter 用户中，高达 73.6% 的用户想要编辑按钮，而 26.4% 的用户不想要。

近期，马斯克宣布以每股 54.20 美元现金收购 Twitter。周五，Twitter 董事会启动了“毒丸计划”。“毒丸”是为稀释威胁控制上市公司的某个人的持股而采取的行动。Twitter 在 1980 年代的主要收购战中使用了一种防御策略，正在使用它来对抗 马斯克。

毒丸计划到位后，如果个人或公司在未经董事会批准的情况下购买 Twitter 15% 或以上的流通股，其他股东将可以折价增持 Twitter 股票。这将稀释马斯克的持股，并使他购买该公司的成本更高。“毒丸计划”将于 2023 年 4 月 14 日到期。