上海集成电路设计企业呼吁：尽快解决物流和运输瓶颈

集微网消息，随着疫情发展形势持续升级，公众焦虑、生活物资供应压力及多个行业生产中断影响已到了“关键时刻”，许多重要生产企业的工厂关闭和运输瓶颈逐渐开始影响全球供应链。据爱集微获悉的多份资料显示，包括欧盟、日本等多个商会、大使馆等机构向政府递交了建议书，希望调整防疫方案以实现安全健康和经济稳定增长的双重保障。

15 日，工信部网站显示，工信部已经派出上海前方工作组，多措并举支持在沪重点企业稳定生产，包括研究建立产业链供应链诉求应急协调机制，设立保运转重点企业“白名单”，集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业 666 家重点企业复工复产。目前工信部已经会同有关部门建立长三角“三省一市”重要生产物资保障协调对接机制，推行通行证互认等措施。根据媒体披露的 666 家第一批重点企业名单，其中至少有 59 家集成电路企业，主要涉及半导体制造、测试、设备和材料厂商。

▲ 网传第一批重点企业名单中的集成电路相关企业

值得注意的是，上海作为中国集成电路设计产业第一重镇，2021 年设计业销售额名列全国第一，达到 1200 亿元人民币；以其为核心的长三角地区设计业销售额达到 2383 亿元。为此，在疫情肆虐之下集成电路设计业的诉求也不应该被忽视，多家设计公司向爱集微反映，呼吁。

上海 IC 设计业的困境

在爱集微上一期的上海半导体产业受疫情影响调查中，已有企业透露出对长期封控对物流运输影响的担忧，如今该影响已十分显著。

多家设计企业向爱集微反映，部分需要在公司完成的硬件研发、测试、现场支持等工作因为管制无法进行，或将对公司及客户的项目进程造成不同程度的影响。

例如，矽典微对爱集微表示，防疫管控对有硬件研发的公司影响非常大，公司的正常研发测试需要在专业的实验室、用专业的仪器进行，居家办公不能完成。目前公司的芯片、硬件测试小部分转移到苏州、南京的办公室，随着江苏疫情管控措施加码，也可能会停滞下来。封控措施给公司新产品按时上市造成了巨大的困难。

为此很多企业包括已经在封控之前就已安排相关员工驻守公司，例如乐鑫表示，CEO 和部分研发同事于疫情防控初期即驻守公司，以维持研发进度。

但仍有部分企业受阻，例如天数智芯就表示，目前一线员工无法到公司进行测试和验证产品性能等工作。普迪飞表示部分工作受限制无法在家完成，同时部分设备不能像日常一样运转。

芯翼合伙人、副总裁李剑指出，居家办公对工作效率来说一定是降低的，不能线下面对面地与客户沟通，只靠电话微信视频会议也不那么高效。“上海地区的工作无法转移到其他办公室，各地还是要各司其职。所幸上海之外的办公室还能出去拜访客户，还能到公司去一起协作，公司整体的运营还是不错的。”

李剑还提到，2020 年疫情爆发以来，公司提供的 NB-IoT 芯片在疫情监控等新应用场景而需求激增，已为全国近 20 个省市提供门磁等疫情监控解决方案，目前在上海、长春、广东等地一货难求，很多客户的下游合作伙伴甚至“拿着现金去要货”。“如果芯片因管控，物流不畅而交付延迟，客户的项目进度或也将连锁反应而受到影响。”

值得一提的是，手机行业的部分设计企业或许面临着与客户一起“慢下来”的情况。一家射频前端设计企业受访人对爱集微表示，随着上海疫情向周边外溢及广州、西安等地疫情“复发”，影响已经不只是上海面临的问题了。“我们看到包括上海在内的全国多个地区的客户自己也被隔离了，例如西安、深圳的客户现在也面临着封控，感觉大家的节奏都慢了下来。”他解释，“手机客户主要集中在上海、西安和深圳，以及北京的小米，前三个城市目前看来都受到了疫情的影响，因此很大一部分客户现在工作节奏都慢了下来。”

该受访人还指出，目前手机整体市场需求仍在下调，主要受海外市场需求波动影响。比如海外经济形势低迷；俄乌冲突，导致欧洲市场的购机需求不强；5G 市场增长放缓等因素使手机海外市场需求疲软，只有中国市场需求还在稳定增长。不过他强调，由于手机、无线终端、物联网对射频芯片的需求长期来看仍是持续增长的，因此整个射频前端市场长期来看仍将蓬勃发展。

少部分设计企业在上海不涉及研发的，受到的影响主要是客户支持方面。例如云途的总部和研发团队在苏州，上海地区主要是销售市场及运营部门。这类型的设计企业目前主要的困难是无法和客户面对面的沟通，只能进行线上交流及线上技术支持，但是效率会大打折扣。矽典微也表示，目前公司对客户拜访及技术支持由线下转为线上支持；虽然可以解答一部分客户的问题，但现场支持变得不可能，不能协助客户做实际的测试等工作。

此外，在爱集微的调研中，有少部分企业反馈能够通过多种技术措施保证公司运营、研发项目正常运作。

例如合见工软表示，公司早在 3 月 8 日就率先安排员工居家办公，采取多种技术保障措施确保服务器不宕机、研发项目正常运作、实时在线沟通顺畅，保证每一位员工居家办公照常进行。同时，公司也密切关注上海市和其他城市的防疫政策，及时与员工沟通最新动态，并关心员工的每日健康状况，做到疫情防控、员工健康保障、公司有序运营三不误。

黑芝麻智能 CMO 杨宇欣表示，黑芝麻智能在全球有多个研发和技术支持中心，且上海的研发工作可以通过居家办公、线上协作等方式顺利开展，疫情整体不会对公司产生太大影响。

芯华章则表示，一方面，公司除了上海，还在南京、北京、深圳、厦门、成都等地部署了研发中心，各地的主要工作仍在有条不紊地进行，缓解了上海疫情形势带来的影响，公司整体运转稳定；另一方面，公司本身就是 2020 年疫情最艰难的时候成立的，对于疫情带来的各项挑战，都能灵活安排，并已具备丰富的应对经验。“这次我们也很幸运没有任何一位员工受到感染，大家每天透过各种线上方式，相互勉励，并正常高效地推进各项工作，也希望能尽快战胜疫情，早日恢复正常运转。”

忆芯表示，尽管上海员工都各自在家办公，但云办公并未影响公司的日常运营，北京、成都、合肥等各地分公司的协同配合，目前公司仍保持稳步高效正常运营。

物流使设计企业芯片交付日趋困难

设计企业的芯片完成封测后，需要交付的全国各地的客户中去，在这方面，由于管控使物流受阻令客户芯片交付造成了很大的困难。多家企业反映，国内物流通路受阻，各地对车辆准入加严，跨省运输极其艰难，江浙沪都无法互通。运输成本大幅上升，企业需要花费大量的人力、财力找车，寻找可能的解决方案。

如矽典微指出，由于封控，公司在上海的仓库给客户发货变得不可能完成。目前还能从公司其他仓库为客户发货，随着管控加码，这部分也变得有风险。此外，由于管控，公司在采购研发物料方面也收到影响。收到外协工厂发货的周期变长，工作效率受很大影响。

芯原则补充说，由于海关清关，物流受限，各工厂进、出料的时间会拉长，生产效率稍受影响。忆芯也表示，如果按照原计划，部分从外高桥进口的芯片将会无法即时供应。因此公司根据预警做了预案，提前改变了进口货物的入关点，并通过其它地方的子公司中转、收货并出货。

李剑补充说，物流不通使进出上海的货物都无法运输。比如与客户之间收寄开发板、样品被阻断，公司运营的各种文件、文本、票据、合同也无法收寄。“部分文件只能暂时签字发送扫描件，原件、盖章只能等疫情结束之后再补了，到时又是一项巨大的工程。”他说，“上海市内尽管可以找跑腿、闪送等发一些文件，但是打赏的费用可能都超过物品本身的价值了。”

对部分企业来说，可能在封控之前已经有部分产品库存，但是也不足以满足如此长时间的需求。天数智芯就表示，因为有提前备货，暂时没有太大的影响。随着封控持续，未来可能在生产和交付方面会存在影响，公司已经在积极联系并准备相应对策。

部门设计企业的制造和封测在上海之外的地区完成的，受影响则相对较小，但是也在观察随着封控持续是否会加大影响，将密切关注并积极应对。例如芯原表示，公司 IP 研发、交付以及芯片设计方面影响不大，相关量产产品涉及的代工厂都在运行；封测主要在 JCET（江阴），SPIL（中国台湾，苏州），通富微电（苏州）等厂区完成，目前也正常运营。

有鉴于设计企业面临的上述种种困境，多家受访企业呼吁，尽快解决上海及周边地区物流阻塞，严防“一刀切”做法，以恢复原材料、芯片、文件等的运输，使各种物资配送保持顺畅，从而实现人民群众健康安全和经济稳定增长的双重保障。

好消息是，4 月 16 日晚间，上海经信委公众号发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》。《指引》共五大项 21 条内容明确指出，各区政府和街镇、园区要积极支持企业复工复产，指导企业“一企一策”，切实做好疫情防控工作；要做好核酸检测点设置和提供检测服务，及时处理医废，并对防疫物资和生活物资保障提供托底服务。这或许意味着此前众多受到疫情影响而停工停产的工业企业，有望从 4 月 18 日开始逐步复工复产。

不过从首批“白名单”企业来看，制造业将有望率先逐步恢复生产，对集成电路设计业来说，或许还要等待下一步的政府工作指引。

员工生活和身心健康都同样值得关注

随着疫情防控措施的长期化，众多的宅家工作者逐渐焦虑，如何做好员工关心服务工作，确保企业生产经营有序推进，成为各大集成电路企业管理者面前的一大考验。

在本次调查中，部分受访企业反映员工因面临较大的生活、工作压力，因此除了关注提供员工物质福利的同时，也需要关注员工的心理健康。

在生活物资方面，多数企业都通过多方渠道集中采购，力所能及地为上海员工送去了防疫大礼包，包括蔬菜、水果、肉禽、蛋、奶等，充分保障员工的日常生活。对于需要驻守公司的员工，也都为他们备齐并不断补充 75% 酒精、消毒液、洗手液、一次性手套、防护口罩等系列防疫物资；毛毯、睡袋、行军床、洗漱包、一次性生活用品、食物等生活物资。同时定期进行员工健康信息搜集，及时掌握每一位员工的健康状况及生活动态信息，协助有困难的同事解决工作及生活问题，尽量减轻疫情带来的影响。

图：部分集成电路企业抗疫大礼包一览

▲ 合见工软

▲ 芯翼

▲ 天数智芯

▲ 云途

▲ 安路

▲ 芯华章

▲ 爱集微

在员工身心关怀方面，例如矽典微在“同舟共济”的企业文化号召下，鼓励员工多关注社会责任活动，在做好防护安全的前提下，为社区献力加入到”战疫”号召中。同时开放多种员工沟通及互动渠道，例如每日运动打卡、创意菜品分享、智学云课堂等活动，缓解员工心理压力，时刻能感受到公司作为坚实后盾带来的安全感。

芯原在 3 月 29 日、4 月 7 日向员工陆续发放两批爱心大礼包之余，推出了《逆商加油站 —— 消除疫情负能量》线上课程，帮助员工积极面对挫折、摆脱困境、提升逆商、消除疫情所带来的负面情绪，同时举行了一系列居家线上活动，通过健身打卡、K 歌大赛和治愈作品推荐等多种活动形式，大大丰富了员工居家生活，有效缓解员工疫情封控期间的紧张情绪。

忆芯也在创始人、CEO 沈飞亲自带队下在 4 月分发了两批暖心大礼包，同时举办了健康管理讲座，时刻关注员工居家办公的身体调节与心理健康，让大家都能放松身心，缓解疫情影响带来的身心压力。

不过一向吃得了苦的 IC 人也不乏乐天派。上述射频前端企业的受访人从 3 月中旬浦东封控即逆行赶到公司，为一线研发人员解决各种后顾之忧，用爱与担当凝聚起战“疫”力量。据他表示，驻守公司的同事们在办公室走廊里搭起一排简易床，将暂时不用的女厕所改成了临时沐浴房，“下班”之后还能在楼道里一起锻炼、找些娱乐活动消遣，苦中作乐。“可能比我们‘关’在家里的同事还要稍微轻松一些，感觉像回到了大学宿舍。”他笑道。

愿整个集成电路产业，整个上海同心合力，共克时艰，早日复工复产，回归正常生活！