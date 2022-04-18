Gurman：iPad 软件性能无法匹配硬件，苹果或应推出全新 Pro 模式

4 月 18 日消息，自从苹果推出平板电脑 iPad 以来，其软件性能总是落后于硬件，iPadOS 甚至很难发挥出 M1 芯片的全部潜能。为此，苹果资深记者马克・古尔曼（Mark Gurman）建议，苹果应该为 iPad 推出 Pro 模式，以支持更强大的功能。

苹果在 2010 年发布初代 iPad 时，这款设备缺乏多任务处理、应用文件夹、背景音频播放和统一的电子邮件收件箱。虽然这些疏漏很快就被纠正过来，如今的 iPad 几乎具备了人们所期待电脑的所有功能，但它确实反映了该款设备持续存在的软件问题。

目前的 iPad Pro 硬件性能仍然遥遥领先于 iPadOS。这款设备现在配备了 M1 芯片，也就是为 13 英寸 MacBook Pro 或 24 英寸 iMac 提供动力的处理器。它比运行 iPadOS 所需功能要强大得多，iPadOS 基本上仍然是 iOS 的放大和调整版本。

那么，解决这种 iPad 软硬件不平衡为何如此重要？因为软件上的缺陷使得苹果更难开发出能够吸引所有消费者的 iPad。

有许多专业用户想要最大限度地利用 iPad。他们想要进行应用开发、操作强大的电子表格或同时运行 Slack、推特、Messages、35 个 Safari 标签和 Photoshop 等。他们希望这款设备能取代他们的笔记本电脑。

但其他用户可能只是想浏览 Facebook，偶尔发送电子邮件，尽情观赏 Netflix 节目和玩游戏。他们也希望 iPad 取代他们使用笔记本电脑的方式。

这意味着，这款设备需要足够强大，以满足 20% 专业用户的需求，同时也要足够简单，可以让其他 80% 的用户满意。在很大程度上，苹果主要通过 iPad 硬件来实现这个目标，而不是软件。

如今，苹果有四款主打 iPad，包括售价 329 美元的入门级 iPad、iPad mini、iPad Air 以及 iPad Pro。它们都有不同的功能，例如 iPad Pro 有更大的存储空间、ProMotion 屏幕和更好的摄像头。iPad mini 的屏幕很小，可以轻松装进口袋。

但所有这些 iPad 都运行相同版本的操作系统 iPadOS，以及相同的第三方应用和相同的苹果软件。然而，为了保持 iPad 的简单性，同时让它对专业用户来说更有用，苹果需要全新的方法。

古尔曼提议，iPad Pro 或许应该推出三种模式：

1）标准的触控优先模式，支持常用主屏幕，目前已被引入 iPadOS 中；

2）当用户连接 Apple Pencil，尝试优化图标、控件和用户界面元素时，新的选项模式就会启动；

3）当 iPad 连接到键盘和触摸板 (如苹果自己的妙控键盘或外部显示器) 时，就会启动新的“Pro”模式。

但 iPad Pro 也有自己的缺点：macOS 与 iPadOS 相比更为先进，古尔曼认为苹果最终不会将 macOS 移植到 iPad Pro 上，但创建全新的 Pro 模式是个很好的折中方案。那么，这种模式应该有哪些功能？

1）类似 Mac 的多任务处理功能，或同时支持运行多个窗口；

2）更具动感的 Dock，用户可以在其中锁定文件和最小化应用程序，还应该能够按住图标几秒钟来快速浏览信息；

3）更好的桌面设计，可以让用户在应用旁边放置文件夹、网页链接和更多内容。如果能看到更多动态的小部件，让人把它们当作迷你应用使用而不仅仅是信息屏幕，那就更好了；

4）迷你应用，这样用户就可以使用计算器、音乐应用、Apple TV 遥控器和便签，而不必打开新的应用并扰乱工作流程。

对于绝大多数想要摆脱 Mac 或 PC 复杂性的用户来说，这些功能可能过于复杂，但却是许多用户必不可少的功能。古尔曼认为，iPad 下次的重大升级可能是配备更大的显示屏，但他看不出苹果如何能在不确保软硬件完美匹配的情况下实现如此大的飞跃。

好消息是，距离苹果 2022 年全球开发者大会（WWDC）只有不到两个月的时间了，预计该公司将推出为 iPad 打造的新应用切换界面。