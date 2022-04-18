科技行业股票抛售蔓延至创业公司，投资者愈发谨慎

北京时间 4 月 18 日早间消息，科技行业上市公司股票遭到抛售以及新股上市的暂停正在硅谷掀起冲击波。受此影响，创业公司的估值在非公开交易中也出现下跌。

全球最大的未上市创业公司股权交易平台之一 Forge Global 表示，与去年第四季度相比，今年 2 月和 3 月，其平台上公司的估值下跌了 19.9%。

另一家非上市公司股权交易平台 Zanbato 则表示，今年第一季度，追踪超过 100 家交易量最大未上市公司估值的指数下跌了 1%。该指数上次出现下跌还是在 2020 年中期，当时新冠病毒疫情造成了非公开市场的动荡。

这些数据表明，在经历了风投行业丰收的一年之后，投资者在投资非上市公司时正越来越谨慎。过去几年，风险投资将数百家年轻的科技公司估值推高到数十亿美元级别。

Zanbato 首席执行官尼克・桑德（Nico Sand）表示，在 1 月和 2 月整体市场波动中，买家的报价和卖家的要价之间价差扩大。他表示：“自那时以来，随着市场确认新的清算价格，价差开始出现。这推动了 3 月和 4 月初的交易活动上升。”

非公开市场的股价下跌与公开市场的抛售同步发生。今年，纳斯达克综合指数下跌了约 15%。去年上市规模最大的科技公司，例如韩国电商巨头 Coupang 和电动汽车厂商 Rivian，股价跌幅还要更大。

类似 Forge 这样的平台支持员工、投资者和其他股东在创业公司被收购或上市之前买卖它们的股票。伴随着近年来的风投热潮，这些创业公司发展迅速，而公司创始人往往也允许员工在公司发展初期出售股票。Forge 表示，去年该平台处理了 32 亿美元的交易。

今年第一季度，在线会议创业公司 Hopin 股价下跌了 40%。在疫情爆发期间经历了一段快速增长之后，该公司进行了裁员。在去年 8 月宣布的一轮融资中，投资者对 Hopin 的估值接近 78 亿美元。

根据 Zanbato 的数据，支付公司 Stripe 的市场价格在同期下跌了 4%。去年 3 月，投资者对该公司的估值为 950 亿美元，使其成为硅谷估值最高的由风投支持的公司。

Zanbato 根据已完成的交易以及输入其系统的具有法律约束力的交易订单来计算指数，并对已完成的交易给予更高的权重。Stripe 拒绝对此消息置评，Hopin 没有做出回应。

风险投资者今年放慢了交易的步伐。PitchBook 的数据显示，今年第一季度，美国市场的风险投资总额为 707 亿美元，低于去年同期。

然而与历史水平相比，风险投资活动依然活跃。一些投资者表示，在市场抛售的过程中，他们正在寻找有吸引力的交易目标。Industry Ventures 首席执行官汉斯・斯维尔登斯（Hans Swildens）表示：“我们认为这是个机会，你会想要在市场下跌时买入。”Industry Ventures 是非公开二级市场上最活跃的投资者之一。