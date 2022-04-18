富士康郑州厂区全员核酸检测，营运一切正常

IT之家 4 月 18 日消息，据中国台湾《经济日报》18 日消息，河南郑州市强化防疫措施，鸿海集团 iDPBG 和 iPEBG 事业群郑州厂区陆续启动全员核酸检测作业，鸿海今天重申，郑州厂区营运一切正常。

有消息称，由于郑州航空港实验区出现疫情，富士康郑州厂区 iPhone 组装或将受到影响。4 月 16 日下午，富士康方面回应称，目前富士康郑州航空港厂区营运正常。

资料显示，富士康郑州航空港厂区是苹果 iPhone 最大组装地点，是富士康组装苹果产品的主力厂区。

IT之家了解到，4 月 15 日下午，郑州航空港实验区新冠肺炎疫情防控指挥部发布《关于对航空港区实行交通管控的通告（第 1 号）》。根据当前疫情防控形势，为有效阻断疫情传播，航空港实验区疫情防控指挥部决定从 4 月 15 日 12 时起，对全区实行 14 天（暂定）交通管控。

《通告》称，交通管控期间，郑州航空港实验区实行“只进不出”管理措施，所有高速公路出口进行管控，在出区其它通道设卡，禁止所有车辆、人员出区。区内公共交通跳站运营，出租汽车（包括网约车）停止跨区业务，区内地铁站只下不上（新郑机场地铁站凭机票凭证，经防疫检查后，可进站乘车）。

《通告》提到，为保障重点企业生产、重点项目建设、疫情防控工作需要，相关人员凭郑州市疫情防控指挥部通行证，查验健康码、行程卡和 48 小时核酸检测阴性证明后可以通行。