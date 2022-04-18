上海疫情严峻，分析师称对半导体产业影响有限

IT之家 4 月 18 日消息，受疫情影响，上海 3 月 28 日开始封城，上海市经信委于 4 月 16 日晚间发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，旨在有力有序有效推动企业复工复产，保障产业链供应链安全稳定。

此前，工信部党组成员、副部长、上海前方工作组组长王江平召开视频会议，研究建立产业链供应链诉求应急协调机制，设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”，集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业 666 家重点企业复工复产。

IT之家了解到，在 666 家白名单企业中，半导体企业约有 60 家，除台积电、日月光等台厂，还有中芯国际、中芯南方、华虹、中欣晶圆、中微半导体等，此外像 ASML、应用材料等海外半导体企业在上海的子公司也在名单中。目前这些企业均维持生产。

在上海进行封控管理期间，企业和厂房一律都是不进不出，员工在厂内工作生活，形成闭环且隔绝与外界的接触。而这次首批“白名单”上的企业，可以允许封闭厂区以外的员工进入，但进入封闭区就不能再出来。

对此，据台媒《经济日报》报道，分析师表示，整体而言，半导体厂内无尘室等级高，原就可以隔离病毒，且晶圆厂的都是 24 小时生产，就有一定的人员留守，因此虽然封城，但晶圆厂不停产，只要交通不中断，仍可提供产出。而且疫情发生近二年来，半导体厂不是第一次面对封城，大都有配套措施，即使短期有影响，但恢复正常生产速度快，对产业影响有限。但如果停工时程过长，届时最严重的状况就是供应链再出现长短料的问题，影响终端出货。