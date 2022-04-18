上海微系统所研制出植入式瞬态可溶蚕丝蛋白存储器：支持多模态信息存储加密

IT之家 4 月 18 日消息，据中国科学院发布，瞬态可溶存储器是皮肤电子与可植入器件中的重要组成部分和信息存储媒介，器件在实现可控降解的同时还需具备稳定的存储和加密功能。随着传感器集成种类和数量的飞速增长，目前瞬态可溶存储器的存储性能很难满足多种信息类型、高信息量存储等要求，亟需从存储器机理、材料和结构方面寻求进一步的突破。

继 2020 年研制出全球首款可重复擦写“蚕丝硬盘”后，中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员陶虎团队再次向瞬态可溶存储器领域的核心问题发起挑战，创新性地开发出基于蚕丝蛋白的多层级可植入瞬态存储器（图 1）。该存储器采用了全新的存储器结构，将阻变忆阻器、太赫兹超材料、光学衍射元件三种不同信息类型的存储单元，通过工艺优化实现垂直高密度集成，实现单器件上电学、电磁和光学信息的同步稳定存储。使用溶解特性可调节的蚕丝蛋白与可降解金属（镁、铝）组成的存储器材料体系，既保证各层存储单元具备良好的电学、光学性能，又能使存储器具备逐层逐步降解、多层快速降解、选定区域可控层数降解等多种可控降解模式。多模态信息编码和多种降解模式的组合提升了瞬态存储器的加密能力和信息存储量，仅 16 个单元就能使信息存储的丰富度达到 1055 数量级；制备的 4×4 阵列瞬态可溶存储器样机实现了字母表编码、16 位二进制编码演示和校验编解码示例，得益于蚕丝蛋白的成膜均匀性和精准可控降解能力，存储器信息误读率底、鲁棒性强，满足了多模态信息存储和高稳定性存储的要求。在此基础上，小鼠皮下植入实验进一步验证了瞬态存储器在体内逐层降解的可行性与生物安全性，蚕丝蛋白优异的生物相容性不会引起组织免疫反应。这预示着新型多层级瞬态可溶存储器将在植入式器件和芯片、生物体内信息存储与生物电子标签等领域发挥重要作用。

4 月 8 日，相关研究成果以 A Hierarchically Encoded Data Storage Device with Controlled Transiency 为题，发表在 Advanced Materials 上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金优秀青年科学基金项目、上海市扬帆计划、中科院青年创新促进会等的支持。

论文链接：https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202201035