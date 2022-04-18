中国生物两款新冠病毒奥密克戎灭活疫苗获香港临床批件

IT之家 4 月 18 日消息，据中国生物发布，近日，由国药集团中国生物北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所研发的两款新型冠状病毒灭活疫苗（奥密克戎变异株，以下简称“O 株”）获得香港大学及医管局港岛西医院联网研究伦理委员会的审查同意，以及香港药剂业及毒药管理局的临床试验批件，正式获准在香港开展新冠疫苗的序贯免疫临床研究。

中国生物所属北京生物制品研究所、武汉生物制品研究所开展科研攻关，研发了 BIBP-新型冠状病毒灭活疫苗（O 株）、WIBP-新型冠状病毒灭活疫苗（O 株)，两款疫苗均采用 Omicron（奥密克戎）毒株接种于 Vero 细胞，经培养、灭活、纯化、氢氧化铝佐剂吸附制成。

疫苗研制成功后，中国生物积极与香港大学开展深度合作，第一时间向香港研究中心提交了伦理申请和临床试验申请，并分别于 4 月 12 日和 4 月 13 日顺利获得伦理批准和临床批件。

下一步，中国生物将采用随机、双盲、队列研究的形式，在已完成 2 或 3 剂新冠疫苗接种的 18 岁及以上人群中进行序贯免疫临床研究，评价 BIBP-新型冠状病毒灭活疫苗（O 株）、WIBP-新型冠状病毒灭活疫苗（O 株) 两款疫苗的安全性和免疫原性。