马斯克：特斯拉 FSD 现在有超过 10 万名司机参与测试

IT之家 4 月 18 日消息，埃隆-马斯克在 TED 访谈中透露，特斯拉的 FSD 测试项目目前有超过 10 万名司机参与。马斯克还表示，特斯拉将在今年实现完全自动驾驶，并且这一次他更有信心。

IT之家了解到，TED 主持人克里斯-安德森在最新的 TED 演讲采访中主持了埃隆-马斯克，安德森问及了马斯克关于特斯拉实现完全自动驾驶的最新时间表，并且强调他所说的“实现完全自动驾驶”是指特斯拉汽车可以在大多数城市中行驶，不需要人工干预，比人类司机更安全。

马斯克称，“是的，目前汽车在奥斯汀的大部分时间都是在没有干预的情况下载着我行驶，而且我们有超过 10 万人参与了我们的完全自动驾驶测试项目。”

安德森还问及了为什么马斯克之前提出的一年或两年实现完全自动驾驶的承诺没有达成，马斯克解释说，在自动驾驶项目中，有 “许多错误的黎明”，有很多时候，特斯拉认为其正在取得实际进展。马斯克称，特斯拉的进展就像一条对数曲线，马斯克解释称，“有时候上升，有时候开始下降，你开始得到递减的回报。”

马斯克称，特斯拉的完全自动驾驶之旅是一系列的对数曲线，感觉他们正在取得进展，但随后进展似乎遇到了天花板，他们不得不重新开始。然而，现在看来，特斯拉已经走上了正确的道路。

马斯克还称，为了正确解决完全自动驾驶，必须解决现实世界的人工智能。

埃隆-马斯克认为，与人类驾驶者相比，在目前的架构下，特斯拉可以提高车辆避免事故的概率。他把对新架构的信心归功于特斯拉达到高质量的统一矢量空间，以实现完全自动驾驶。