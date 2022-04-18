日本小哥“痛苦面具”一夜爆火：用手柄控制自己的脸，网友脑洞大开

用游戏手柄控（wan）制（huai）面部表情，是一种怎样的体验？按下 LB 键眨左眼，按下 RB 键眨右眼，还可以左右左右走一套连击。（画面为镜像）

是不是有点怪，再看一眼……

摇动右摇杆，小哥瞬间就掌握了歪嘴战神的绝技。

而通过左摇杆，对于普通人类而言难度颇高的单边挑眉表情，也能瞬间拿下。

但要注意尽量别一通乱按，否则……

这就是这几天爆火的一个开源项目，作者小哥 handaru 是一名来自日本的研究生，自称热衷于一些“没啥用的工作”。而他这个最新“没啥用”作品一传上网，直接把网友们都给看呆了，推文点赞已经将近 7 万。

走过路过的网友纷纷表示，这一波是多啦 A 梦照进现实啊：

△ 多啦 A 梦表情控制器

甚至还有更加奇怪的想法诞生了……

反之，只要动动面部肌肉，就能玩游戏了……？

就是看上去有点疼……

嗯，小哥自己也说了，就是会很疼……

△ “使用中会很痛”

原理很简单，关键得找准穴位

这么一个看上去有点“自虐”的系统，原理其实很简单，大家打眼一看就明白，就是靠电刺激。我们都知道，肌肉在受到一定的电刺激后就会收缩。

具体来说就是，如果给的电压能使肌细胞初始去极化程度到达阈电位，进而产生动作电位的话, 肌肉收缩。动作电位的峰电位持续时间为 2ms，最高可由-80mV 上升到 60mV。

而大多数肌肉在受到刺激时会以 20ms 的周期收缩一次。

这和伺服电机的信号周期非常相似，于是小哥就用它来供电，保证最后输出的电压为 150mV。（此时小哥也“一拍大腿”：有没有可能伺服电机就是按肌肉收缩规律来制作的呢？）。

不过伺服电机的控制电压，也就是给电路板的供电电压为 5V，就需要设计电路图进行处理：

然后通过快速蚀刻印刷出来。主要的控制器是一块 Arduino Uno （Arduino 最新版）：用它一头连手柄，一头连我们的肌肉。

小哥一共做了 10 个触头，为了增加导电率，每个触头上的电极都用盐水浸泡过的纱布覆盖，然后直接粘贴到皮肤上。

用下面这样的网格基板 + 凝胶导电贴也可以实现，但小哥发现都没有直接让电极接触皮肤的效果好。

最后就是编写程序了，这里用 Arduino 的一个现成库 Servo 来控制伺服电机，记得把电机的 ON 时间设置为 2ms 就行。Servo 可以很方便地添加通道，后续还可以做更复杂的控制，更扭曲的表情（bushi ）……

然后在将手柄连接到 Arduino 板的接口之前，用一个叫做 ROSSerial 的框架设定一下哪个键对应哪个触头，一切就全部搞定了。

完整代码可以参考文末链接。

这不是还挺简单的？学废了吗？

小哥提示道，大多数时候把它往皮肤上一贴，不一定会有预期效果 —— 关键得找准电击穴位，这就得靠自己对着人体肌肉模型一一摸索了。

以及适配手柄除了小哥手里的这个罗技，Switch、PS4 也可以，还包括键盘。最后，依照同样的原理，他还整了个控制手指的活儿：

瞧这效果，理论上控制足够精准，一个小白也能成钢琴家了不是吗（手动狗头）？

网友：反向操作，开打游戏

前面也说到，handaru 小哥这一波操作下来，评论区的思维一下子就展开了。比如反向操作，用脸迎战老头环里的女武神……

或者这样的玩法也不是不行：

还有人提到，这玩意儿利好酒店业，以后服务人员们再也不怕练不出标准微笑 :)

当然也有不少正经讨论，比如评论区大家纷纷关心的一个话题是：

这种设备能不能造福面瘫患者？

实际上，在针对面瘫患者的现有治疗方案中，确实有电刺激治疗这一种。主要是中医疗法中，依据神经肌肉解剖学的功能特点，运用电针给予特定肌肉电刺激，以恢复神经传导的灵敏性。

小哥的其他“无用”发明

handaru 小哥在自己的简介里是这样介绍自己的：

主要是在做一些没啥用的工作。

不过看上去，这回网友们都觉得他的这个“自虐”项目还挺有应用前景的。而在此之前，小哥确实也没少整活儿，比如这个能让你和植物对话的花盆：

用上这个盆，你的植物就能通过通讯软件告诉你它现在的状态。

甚至还会发脾气……

最后，在奉上项目传送门之前，还是要提醒一下，尽管小哥已经将代码开源出来，但是模仿有风险！模仿有风险！模仿有风险！

小哥也在项目中注明了：代码自取，风险自负。

项目地址：

https://github.com/maHidaka/ros_face