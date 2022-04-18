松下与日立等日本公司将引进“选择性一周三休制”

IT之家 4 月 18 日消息，据日本共同社报道，在松下幸之助于 1965 年在日本率先引进一周双休制五十多年之后，日本松下控股将在年内试点“选择性一周三休制”，允许约 5000 多名非一线工作的员工选择每周工作四天。

据报道，愿意选择一周三休制的员工每天的工作时间不会改变，工资将会与工会进行磋商。

另据日经报道，日本日立公司也将引入新制度，允许员工可以选择每周只工作四天，希望通过提供更灵活的工作方式来吸引更多员工。日立计划在本月开始的本财年为约 15000 名员工实施这种新的工作方式。但日立公司的制度与松下不同，选择三休的日立员工可以选择在周一和周四之间工作 9-10 小时，而不是当前要求的 7 小时 45 分钟，以换取周五休息一天。

此外，日本 NEC 公司也在考虑每周工作四天。

IT之家日前报道，戴尔技术荷兰公司的一位高管向 The Register 证实，从本月起，戴尔在荷兰的员工将能够每周工作四天。戴尔荷兰新任命的副总裁兼总经理 Isabel Moll 在接受当地财经新闻日报 Financieele Dagblad 采访时表示，4 月份在阿根廷和荷兰的“4 天工作制”试点既解决了劳动力市场短缺的问题，又是一种引入更多元化群体的方式。