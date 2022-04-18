华为、小米、OPPO、vivo 争夺“元宇宙”入口，各种专利大秀脑洞

智能手机的新故事，就在“元宇宙”。在手机之外，华为、小米、OPPO、vivo 即将再度打响一场可能持续数十年的大战 —— 争夺“元宇宙时代”的入口设备王座。

如果说，移动互联网时代，华米 OV 们凭借着智能手机赚的盆满钵满。在智能手机市场需求放缓的今天，各大手机厂商又该如何维持自己的增长曲线？除了 loT、云服务、造车之外，“元宇宙”时期的计算平台，也就是 VR / AR 头显，将成为手机厂商们新的争夺方向。

这其实也不难理解。如果说手机是移动互联网时代重要的信息载体之一。那么，VR / AR 设备则有可能是下一代互联网主要的信息载体。

想想看，如果 VR / AR 眼镜将取代了你的手机，让你随时随地可以用它们处理信息、接听电话，那 VR / AR 设备的未来市场规模或许会和现在的手机市场一样可观。

短短三个月，国内手机四巨头华为、小米、OPPO、vivo 就获得了 13 项与“元宇宙”有关的专利。其中，最早的专利申请时间可以追溯到 2016 年，从那时起，手机厂商们就在布局 VR / AR 行业。

看来，即使真会有新的硬件“革了手机的命”，这些国内手机市场的头部玩家们也希望把命运掌握在自己手里。

IDC 数据报告显示，2021 年全年全球 AR / VR 设备出货量达 1123 万台，同比增长 92.1%。由此可见，VR / AR 设备的出货量正处于高速增长的阶段，VR / AR 设备市场规模不断扩大。

而作为曾经掌握着移动互联网入口设备的头部玩家们，具有先天用户基础优势的华为、小米、OPPO、vivo 是如何看待下一代互联网的，又将如何抓住这次机遇呢？

我们梳理了华为、小米、OPPO、vivo 近期的 VR / AR 专利，以及投资信息。我们发现在这些手机厂商中，有的手机厂商正在拿着 500 亿元冲向“元宇宙”，有的手机厂商却接连两三年都没有再发 VR / AR 设备新品。

手机厂商们初期布局“元宇宙”的一点点不同，或许 10 年后会走出完全不同的路，打造各自完全不同的元宇宙生态。

秀专利开脑洞：VR 咋发弹幕？还有一键导航、血管监测

进入 2022 年后，有关手机厂商造 VR / AR 设备新品的信息少之又少，反而不断爆出与 VR / AR 设备硬件有关的专利信息。

据智东西不完全统计，仅 2022 年，华为、小米、OPPO、vivo 四家手机厂商就公布了 13 项与 VR / AR 有关的专利，涉及 VR / AR 基础技术、外观设计、光学显示等多个领域。

从这些专利中，我们能看到手机厂商们在 VR / AR 领域的一些奇思妙想。比如说，在“元宇宙”里如何发弹幕？华为 3 月 29 日提出了一套 VR 弹幕播放系统，让你可以随心所欲地发言。再比如说，小米发布一款 AR 导览的系统，让你可以逛超市再也不走回头路。

在这些专利中，我们选取了三个比较创新的专利，来看看手机厂商们是如何规划他们的下一代移动终端产品。

1、华为 VR 弹幕系统：打造两个屏幕，为弹幕划分新区

VR 设备里如何发弹幕，虚拟世界里如何拥有“吐槽自由”？

据华为专利文件描述，新的弹幕系统可以在 VR 播放视频上方设立一个新的透明弹幕层，实现弹幕在空间上分流，摆脱了电子设备的屏幕的限制，弹幕呈现的区域可以比视频本身更大。这样一来，新的弹幕系统可以减少弹幕高峰时期的压力，提高视频内容的观看体验。

▲ 华为 VR 弹幕系统

2、小米 AR 购物：一键导航，路痴党再也不怕找不到地方

小米则将自己的米家生态玩出了新花样。想象一下当你走进新开的购物店，在手机上输入你所有想要的商品，你的 AR 设备就会及时为你规划最佳路线，并为你提供导航，指引你寻找商品，甚至能精准地告诉你商品在哪个高度的货架上。当你拿完第一件商品后，导航将自动告诉你下一件产品是什么，在哪个方位。

▲ 小米 AR 购物专利

这就是小米 2 月 15 日所获批的《基于增强现实技术 AR 的购物导航方法、装置及系统》专利所描绘的未来场景。

该系统主要通过三步：

终端向服务器发起数据请求，并提供终端设备的位置信息。然后，服务器将提供所有商品的位置信息根据远近进行排列，并将最终的导航路线图发回终端。

最后，终端根据最新数据显示路线图，帮助用户尽快找到物品。

该系统解决了我们面对陌生的超市环境时，难以快速寻找到自己所需物品，从而耗费大量时间的问题。

3、OPPO 设计眼底照相机：时刻监测用户健康

OPPO 则选择了一些新的创新点，比如说，设计一款眼底照相模组。

可能很多人不太清楚眼底照相机的作用。眼底照相机本是一种医疗设备，主要可以检查视网膜和眼睛的其他部分，从而检查用户的视网膜撕裂、肿瘤，白内障和出血等多种疾病。

▲ OPPO 眼底照相机模组专利

在专利文件中，OPPO 表示目前眼底照相机造价高，并且无法为用户提供实时监测。这款眼底照相模组简化后，或许能在智能眼镜上发挥健康监测的作用。

从这些专利中，我们能看到手机厂商们在打造 VR / AR 方向更偏向从实际落地场景出发，为用户最直接、最实用的功能。

小米、OPPO 连投两家公司，vivo、华为静悄悄

从专利看来，华为、小米、OPPO、vivo 对于 VR 设备如何给消费者带来更好的体验都有着自己独特的思考。

基于这样的思考，小米和 OPPO 选择积极布局产业上游的初创公司，2022 年刚刚过完第一季度，小米和 OPPO 两次出手与“元宇宙”相关的企业。但与之相对的是，2022 年开年后，华为和 vivo 都在对“元宇宙”的投资布局上出手谨慎，暂无最新的投资信息披露。

小米主要将投资的目光放在光学显示和屏幕两大方向。2022 年 1 月 4 日，小米投资了深圳市思坦科技有限公司。思坦科技主要负责 Micro LED 技术开发、生产销售，成立于 2018 年 10 月 18 日。

作为思坦科技的创始人，刘召军于 2011 年以博士生的身份毕业于香港科大光电技术中心，是世界上最早从事氮化镓 Micro LED 技术的研究者之一。

他曾获得 2020 年全球显示领域最权威组织国际信息显示学会授予的 Peter Brody Prize 大奖，以表彰其在 Micro LED 领域做出的贡献。同时，刘召军也是继京东方创始人王东升之后第二位获得国际信息显示学会大奖的中国内地学者。

▲ 思坦科技创始人刘召军

目前，思坦科技的 Micro LED 芯片已经进入了中试线阶段，思坦科技计划在 2023 年前后，实现中小尺寸显示屏幕芯片批量生产。

在投资思坦科技两个月后，小米再度出手了一家研发 AR 光学显示模组的公司 —— 至格科技。

至格科技是清华大学精密仪器系孵化出的高新技术企业，此前曾获得 OPPO 的战略投资。据悉，此前发布的 OPPO Air Glass 所采用的衍射光波导镜片正是来自至格科技。

被小米和 OPPO 同时看中的至格科技，或许将凭借着自己的衍射光波导镜片成功打入小米和 OPPO VR / AR 设备供应链中。

▲ 至格科技的 AR 衍射光波导

发布 OPPO Air Glass 后，OPPO 开始加快在“元宇宙”方面的布局速度。

2 月 9 日，OPPO 参与了宸境科技的 A 轮融资。宸境科技是一家专注空间智能技术，致力于打造 3D 元宇宙基础架构。此前，OPPO 就曾在 2021 年 6 月参与到宸境科技的天使轮融资中，帮助其完成数千万美元的融资。

而 OPPO 参于投资的另一家公司锐思智芯，其主营业务为则自主研发机器视觉传感器芯片，可用于 AR / VR 等多个领域。

与小米、OPPO 不同，华为和 vivo 则在这条赛道上出手尤为谨慎，这也与企业对于“元宇宙”的认知不同有关。

华为公司蓝军顾问、独⽴企业顾问专家蒋国⽂ 3 月 22 日接受媒体采访时，曾提及目前厂商们在“元宇宙”方面的投资主要有两条路线。

“⼀个维度就是当前可以看到收⼊的领域，⽐如 VR / AR 硬件、VR 职业教育培训和辅助实验和 VR / AR 游戏。通过 VR / AR 远程操作、远程驾驶、在这些⾏业⾥可以选头部企业投。另外⼀个维度是长期的维度，很多技术还没出现，甚⾄不知道业务是什么，但是有很多基础技术是必须的。”蒋国⽂说道。

▲ 华为公司蓝军顾问、独⽴企业顾问专家蒋国⽂

他还解释到像是第一种投资方向上，仿真和仿⽣领域，如仿⽣机械⼿，仿⽣⽪肤都可以纳入投资考虑范围。而第二类就是像引擎之类的基础技术，包括对内容的构建，内容展示和传递传输的算法引擎。

但他也说道：“当前，元宇宙的发展是炒作的前期，还没有跨过裂⾕。我预计 5 年可以跨过裂⾕，再过 10 年进⼊业务商⽤的初期。”

这也解释了为何华为对元宇宙相关领域的企业投资布局较少。我们通过多渠道公开信息搜索发现华为 2022 年开年以来，并没有投资与“元宇宙”有关的企业。

面对下一代互联网转型，华米 OV 们看法不一

虽然华为、小米、OPPO、vivo 此前均在 VR / AR 领域推出过自己的硬件产品，但在对于下一代互联网的看法上，却有所不同。我们尝试从一些关键的、仅有的公开表态中看到厂商们是如何思考的。

其中，华为认为“全息互联网”将是互联网发展方向，并基于此推出了河图、星光巨塔等多款产品，而 vivo 则认为“元宇宙”还处于比较初期，远远没有到需要将其作为发展重点的阶段。

1、华为：全息互联网才是下一代互联网

作为国内手机的老大哥，华为认为“全息互联网”将是下一代互联网发展的方向。

在 2021 年世界 VR 产业大会上，华为副总裁、首席科学家罗巍说：“在多年信息技术研究的基础上，华为将下一阶段定义为‘全息’，这也是华为认为下一代互联网会是‘全息互联网’的原因。”罗巍认为下一代互联网至少会是三维信息的呈现，含有声音，甚至在技术条件成熟的情况下还含有嗅觉和触觉。

▲ 华为副总裁、首席科学家罗巍

因此，华为其实早在 2018 年就开始布局下一代互联网转型计划，并成立了“Cyber+verse”（数字宇宙）项目，取名为“河图”。

“因为‘河图’和‘洛书’是中国文明最早起源的两个符号，是解构宇宙魔方的密码。”罗巍补充说。

华为还基于河图发布了 AR 交互体验 App 星光巨塔。星光巨塔提供了多种 AR 玩法，参与者进入界面后可以看到各种信息。同时，华为还在移动互联网时代积攒下 5G、云服务、鸿蒙生态等多项优势，这些都将为下一代移动互联网打下良好的技术基础。

2、小米：打好 loT 生态基底，做好技术储备

小米，可算是国内最早入局 VR 的手机厂商之一。但对于下一代互联网的转型，小米暂没有向大众展示一个清晰的布局规划，只能从相关投资、专利申请中展现自己正在布局相关领域。

面对元宇宙的看法，小米相关发言人则说到，“元宇宙未来或将是数字经济创新和产业链延伸的新高地。”

但不容忽视的是，无论下一代互联网是扎克伯格所述的“元宇宙”，还是华为所提出的“全息互联网”，都需要和其他事物连接。也因此，小米的 loT 生态布局将是其在下一代互联网的关键优势之一。

3、OPPO：抢先发力“元宇宙”，内容生态、人才培养双管齐下

OPPO 在 VR / AR 领域一直持有高研发，高产出的态势。不但以每年一款 VR / AR 硬件设备的速度进行迭代，同时还一直尝试不同的形态，以求找到最好的产品形态。

▲ OPPO 创始人、CEO 陈明永

OPPO 创始人、CEO 陈明永在 2021 年 OPPO 未来科技⼤会上，就称为了打造技术护城河，集团未来三年将投⼊ 500 亿元⽤于科技研发，重点关注 5G / 6G、⼈⼯智能、AR、⼤数据等领域。

同时，今年 4 ⽉份，OPPO 正式启动了“OPPOAR 开发者共创计划”，⽬的是为了发掘国内优秀 AR 开发团队，拓展 OPPO AR 产品的潜⼒，以及促进 OPPO AR 内容⽣态发展。

在 loT 生态，造车这些热风口稍慢一步的 OPPO，这一次在 VR / AR 设备研发以及人才培养和内容生态上，走在了不少的手机厂商的前面。

4、vivo：AR 商用较远，百万年薪求人才

相较其他厂商而言，无论是技术储备，还是产品更新甚至是投资方面，vivo 动作有些保守。

这可能与 vivo 对于“元宇宙”看法有关。2021 年 12 月 17 日，vivo 副总裁、vivo AI 全球研究院院长周围提到，元宇宙还在比较初期的阶段，像一些 AR 设备离实用和精确还需要好几年的时间。AR 的商业化过程也不是特别顺利，内容和服务也跟不上。“但有很多事情我们可以提前准备。”他说道。

▲ vivo 副总裁、vivo AI 全球研究院院长周围

近期，vivo 也已经开始以百万年薪的待遇，寻找 XR 芯片设计人才，由此看来，vivo 正在重新拾起 VR / AR 领域，布局“元宇宙”。

整体而言，我们看到手机厂商们对于 VR / AR 持有不同的看法，并且这些观点也落在了他们对于下一代互联网的布局节奏上，vivo、小米在布局“元宇宙”的节奏上，相较于华为和 OPPO 慢一些。

华米 OV 蓄力“元宇宙”



一方面，各大手机厂商均看好 VR / AR 设备，并申请了多项专利，在该领域具有一定技术储备，是 VR / AR 领域的重要玩家之一。同时，华米 OV 们还在通过投资相关产业链公司，带动如光学、显示屏驱动芯片等初创企业发展。

另一方面，手机厂商们拥有多年耕耘移动互联网关键硬件设备积累下来的海量用户，这将帮助他们通过现有软硬件生态优势吸引大批用户关注自家的 VR / AR 设备，带来用户底层基数的增长。

但各家手机的品牌定位和公司风格同样也影响着他们对于“元宇宙”的看法。有的厂商将“元宇宙”视为新的风口，加大投资力度，而有的厂商认为“元宇宙”还处在概念阶段，动作保守。

与此同时，目前手机厂商们打造 VR / AR 设备功能不够完善，具有较高的可替代性，并没有太大的实质功能突破。华米 OV 们能否打破现有 VR / AR 设备的瓶颈，重新书写一个时代的故事，拭目以待。