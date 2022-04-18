上海 81 家芯片相关企业复工了

4 月 18 日消息，据工信微报报道，今日上午，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议召开后，工业和信息化部立即行动，抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度，以支持在沪重点企业稳定生产。

工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”共有 666 家。其中集成电路相关企业共 81 家，包括 2 家芯片设计商、9 家芯片制造商、13 家芯片封测商、22 家材料及元器件供应商、21 家半导体设备供应商，以及集成电路废弃物处理、危险品存储等相关供应链企业。

81 家集成电路相关企业具体名单如下：

▲ 第一批重点企业“白名单”中的半导体供应链企业及其主营业务

81 家芯片相关重点企业：中上游环节居多

根据第一批重点企业“白名单”，81 家半导体供应链企业中，除了芯片设计、晶圆制造和封装测试企业，还包括上游的半导体材料、设备企业，以及相应的废料处理和危险品仓储、运输企业。

芯片设计企业共有 2 家，分别为豪威光电科技（上海）有限责任公司和中颖电子股份有限公司。

名单中的晶圆制造公司共有 9 家，包括中芯国际（上海）、台积电（中国）、华虹集团以及上海积塔半导体 / 上海先进半导体等。

保运转重点企业“白名单”有 22 家半导体材料及元器件供应商和 21 家半导体设备供应商，包括上海新昇、上海新傲、飞凯光电材料、天岳半导体等原材料厂商，以及中微公司、上海微电子设备、盛美半导体阿斯麦（上海）、应用材料（中国）、泛林半导体（中国）等关键设备厂商。

此外，名单中还有 7 家处理废弃物的环保公司，3 家危险品仓储、运输公司，上海利芯电子科技有限公司和上海鼎伊实业有限公司 2 家集成电路相关企业，以及上海集成电路装备材料产业创新中心、上海集成电路研发中心两个研究中心。

材料 & 设备：硅晶圆成重点，多家国产设备龙头入选

在半导体材料领域，有多家硅晶圆厂商位于名单中，包括沪硅产业旗下的上海新昇和上海新傲，这两家分别能够提供 300mm 硅晶圆材料和 SOI 硅晶圆，是国内较少能够提供 300mm 大硅片和全球少数具备 SOI 硅晶圆生产技术的企业。

中欣晶圆、上海晶盟硅材料、上海超硅半导体、上海合晶硅材料等硅晶圆企业也在重点保障企业名单中。

其他被列入“白名单”的半导体材料供应商有飞凯光电材料、澎博钛白粉、安集科技、彤程电子、天岳半导体、攀时高性能材料、新阳半导体和上海凸版光掩膜等，主营业务包括光刻胶、钛粉相关材料、第三代半导体和光掩模等。

此前，上海新昇半导体曾接受央视采访，其研发、生产等关键岗位的 600 多名员工在厂区内开展了闭环作业。

半导体设备领域，上海微电子、中微公司、盛美半导体、至纯科技等国产半导体设备龙头，以及应用材料、阿斯麦、尼康精机、泛林半导体、爱德万等国际半导体设备龙头在上海的分公司在名单中。

其中上海微电子是中国唯一的光刻机整机厂，具备 28nm 制程光刻机供应能力；中微公司是科创板上市公司，也是三大半导体制造设备中刻蚀机的国产龙头；盛美半导体为清洗设备的国产龙头；至纯科技则是国产湿法工艺设备龙头，为上交所上市公司。

据民生证券统计，沪硅产业、安集科技、中微公司、盛美上海等企业此前已有员工驻厂进行生产。

▲ 部分上海设备材料公司疫情影响及应对（图片来源：民生证券）

制造 & 封测：中芯、华虹、台积电、日月光在列

除了半导体材料和设备公司，晶圆制造和封测企业也是本次上海集成电路产业复工复产的重点。

晶圆制造方面，中芯国际、华虹集团、台积电（上海）、上海积塔半导体和上海新进半导体等企业属于第一批重点保障企业。

中芯国际是中国大陆晶圆制造龙头，科创板上市企业，其在上海已投产一座 300mm（12 英寸）晶圆厂和一座 200mm（8 英寸）晶圆厂。全球晶圆制造龙头台积电则在上海市松江区建有一座 8 英寸晶圆厂。华虹则是中国大陆第二大晶圆制造企业，旗下包括华虹宏力、华力微、上海华力等晶圆制造企业。

上海先进半导体前身为 1988 年由中荷合资成立的上海飞利浦半导体公司，是国内最早从事汽车电子芯片、IGBT 芯片制造的企业。2019 年，上海积塔半导体吸收合并了上海先进半导体，其改制为上海先进半导体制造有限公司，如今具备 8 英寸等值晶圆年产能 66.4 万片。

封装测试领域，安靠封装测试、日月光（上海）、中芯南方、上海凯虹科技有限公司、紫光宏茂、晟碟半导体等上海主要封测厂均在复工复产“白名单”中。

安靠封装测试的母公司 Amkor 是全球最大的封测企业之一；晟碟半导体是西部数据在中国的封装测试企业。安靠封装测试和晟碟半导体分别是 2020 年中国前十大半导体企业（以销售额计算）的第七和第十。

值得注意的是，本次复工复产名单中，申请保障原因为集成电路产业的还有很多废料处理环保企业和危险品仓储、运输企业。

名单中，主要进行废料处理的有上海化学工业区升达废料处理有限公司、上海腾驰环保科技有限公司、上海天成环境保护有限公司、上海市固体废物处置有限公司、上海外高桥保税区环保服务有限公司、上海浦泽环保科技有限公司和上海绿澄环保科技有限公司。

此外，嘉里化工储运（上海）有限公司、上海隆澜危险品仓储有限公司和上海稳富实业有限公司 3 家危险品运输和仓储企业也在重点保障名单之列。

设计：豪威光电与中颖电子率先复工复产



相较晶圆制造和封装测试环节，芯片设计企业进入重点保障“白名单”的较少，豪威光电和 MCU 及 A 股电池管理芯片设计企业中颖电子成为了率先复工复产的企业。

豪威光电的母公司豪威科技（OmniVision）为美国 CMOS 设计公司，其拥有豪威光电、韦尔半导体与思比科三个品牌，在全球拥有超过 3600 项专利。

中颖电子股份有限公司的主营业务为 MCU 与电源管理芯片，于 2008 年 11 月被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合认证为国家级高新技术企业，并在 2012 年 6 月登陆深交所创业板。

不过通过云平台、更改发货地点或由封测厂直接发货等措施，大部分上海芯片设计企业受到疫情影响较小。

▲ 部分上海芯片设计公司疫情影响及应对（图片来源：民生证券）

疫情防控指引：五点要求保障复工复产



4 月 16 日，上海市经济和信息化委员会发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》，其中主要提到五点复工复产企业应当注意的要求，分别为要求企业落实主体责任、实施场所分区分类管理、强化企业员工管理、加强物流管理和防疫物资储备，以及做好应急处置预案和工作保障。

▲《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》（图片来源：上海市经济和信息化委员会）

结语：“白名单”企业，运输、生产问题或将改善

上海作为中国“半导体第一城”，其集成电路产业规模占全国的 1/4，其复工复产对全国的半导体与汽车、电子产业有着重要的意义。

此前中芯国际、华虹、上海新昇等企业已经开始实施闭环生产，尽全力保障供应链的稳定。根据芯东西的采访和其他媒体报道，这些供应链企业的闭环生产中，其原材料的运输是问题最大并存在瓶颈的环节。通过上海市经信委和工信部等部门的合作，被列入重点保障“白名单”企业的运输和生产或迎来改善，缓解新冠肺炎疫情对供应链的冲击。