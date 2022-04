不单单是微信，盘点那些差点逼疯人的机器翻译名场面

笑不活了,家人们。谁能想到一个微信翻译,竟能逼疯上海老外们。事情是这样的,上海不是实行社区团购嘛,于是老外们也纷纷加入到了微信群里。

这时问题来了,他们不懂中文呀。但“万幸”的是,微信还好有个翻译功能。

But!!!它翻译的画风却是这样的……

原文:我想撸狗了。

翻译:I want to masturbate.

(喂喂喂,此“撸”非彼“撸”啊)

然后群里有人温馨回复了一句:

有法斗要吗?(法国斗牛犬)

微信将其翻译为:You want a fight?

而这只是微信翻译“神翻译”,给上海老外们带来冲击和震撼的冰山一角。此事一经微博博主 王天小天王爆料,引来了大批网友们的关注。

屏幕前的友友们,估计都和博主一样的表情了吧:

微信翻译的那些神翻译

我们接着狗狗的话题,继续来看下微信翻译的“神操作”。这不,另一个群里又有人说了:

我很震惊…… 我竟然做梦梦见了修狗。

修狗,是目前网络对“小狗”比较流行一种的称呼(江湖人称“郭语”)。

微信翻译的“打开方式”是这样的:

I was shocked……I had a dream about fixing a dog.

这可真真儿的成了在“修狗”哇。

除了狗狗的话题之外,群聊中的一个重要话题,那必然是“核酸检测结果”。

业主们会在微信群里上报检测结果:

三个人阴。

4 人全阴。

然后…… 更离谱的翻译来了。

Three Vaginas:三个阴……

4 Total Vaginal Exposure:4 个阴……

然后网友们针对防疫话题的翻译,也提供了一个猛料:

回去迅速消杀,自己做好消杀。

这句话到了微信翻译里,却成了:Go back and kill quickly. Kill yourself.

啊这…… 不好吧……

最后,连货拉拉的翻译也离谱到被博主“提名”了:

货拉拉司机 = a lesbian driver。身为女 TXL 的网友站出来表示:

咱就是说,这翻译简直离了个大谱。其它翻译器什么画风?

或许翻译成这样,有一部分原因是中文的一些词汇过于时髦了。毕竟那些网络流行语,相信没听过的国人都不知道是什么意思。

那么同样是上述的那些原句,其它“翻译选手”又会有怎样的表现呢?

首先有请登场的是有道翻译。先来挑战一下“狗狗”话题的翻译:

Round 1,有道翻译得分,0 分。

接下来是“防疫”相关话题的语句翻译:

在这轮挑战中,有道翻译起码把“阴”翻译成 Yin,“货拉拉司机”翻译为“a truck driver”。但“消杀”的那句翻译还是有点离谱 ——Go back and kill quickly. Do it yourself.

接下来有请登场的“选手”,是 DeepL。

从结果上来看,7 句话里也只有 2 句大致表达出了中文的本意。而其余语句的翻译,还是那个味道……

最后有请登场的是谷歌翻译。

这次的画风就有些不一样!终于是能把“撸狗”的本意翻译出来了 ——pet a dog。

以及 2 个带“阴”的语句,有一个能直接翻成 yin;“货拉拉司机”也能翻译成“a truck driver”。

不过机器翻译这事,不只是在日常生活中会有乌龙。就连搞学术,有时候也逃不过一劫。

翻译这事,论文降重也躲不掉

就好比拿“论文降重”这件事来说吧。

有一种降重的方式,就是暴力地进行一波“中译英再英译中”。然后,就可能会出现这样的大乌龙:

“半导体”改成了“零点五导体”。

“北京奔驰”变成了“京城奔跑”。

所以总结来看,一方面可能是中文的某些词语过于潮流,机翻软件确实是跟不上。但另一方面也在提醒着我们一点 ——

机翻虽省事,但不要太依赖哦。

One More Thing

微信翻译这件事被曝出来之后,我们也亲测了一下翻译质量:

翻译得也太精准了吧!

然鹅,若是换个说法呢?

Emmmm……