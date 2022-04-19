Meta 机构投资者敦促股东投票反对两名董事，称其缺乏独立性

北京时间 4 月 19 日早间消息，一个代表 Meta Platform（原 Facebook）部分机构投资者的团体提出倡议，敦促该公司股东投票反对董事会成员马克・安德森（Marc Andreessen）和佩吉・阿尔福德（Peggy Alford）连任。

这个名为“股东研究与教育协会”（SHARE）的团体在一份文件中表示：“我们认为，董事会成员佩吉・阿尔福德和马克・安德森缺乏独立性，因此正在削弱董事会充分监督管理团队和代表股东最佳利益的能力。”

文件显示，包括“股东研究与教育协会”、伊利诺伊州财政部长和 Arjuna Capital 在内的 15 名股东转而敦促提名新的、高度合格的独立董事。

阿尔福德是支付服务公司 PayPal 的高管，于 2019 年加入 Meta 董事会，而身为风险投资家的安德森自 2008 年 6 月以来一直都在该公司的董事会中任职。

股东们还敦促 Meta 董事会实施某些治理改革措施，包括取消双层股权结构，以及将首席执行官和董事长的职能分开等。“股东研究与教育协会”补充说，Meta 董事会并未作出回应以讨论这些问题。

Meta 拒绝就此置评，该公司计划于 5 月 25 日举行年度大会。