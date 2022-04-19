南京大学主动跳出排名内卷，学科评价标准也不再看论文数量

南京大学官宣：

“不再使用国际排名作为重要建设目标。”

同时在学科建设方面，还要清理以论文数量、国际排名为参考的评价标准。

在南大公布的最新高校建设方案中，出现了如上两条吸睛的标准。

要知道，国内外排名一直以来都被视为高校建设的必争之地。泰晤士、QS 等世界大学排名也是学子们报考学校的参考标准之一。

那么，在此背景下，南京大学为何会突然发布这样一条新标准呢？

高校国际排名一直争议不断

一般来说，社会上最常拿来参考的世界大学排行榜有：

泰晤士世界大学排行榜

QS 世界大学排行榜

US News 世界大学排行榜

软科世界大学学术排名

这些排行榜每年都会更新一次排名，由此也把高校排名变成了一个“年经”话题。

尤其是最近几年，榜单排名情况时常与既有认知不一致，由此引发过多轮热议。

比如 2022 泰晤士世界大学排名中，吉林大学国内排名第 83 名，世界排名第 1001-1200 名。

在它前列的国内学校有广州大学、青岛大学、汕头大学、江汉大学等等。

山东大学、兰州大学直接没有上榜。当时不少网友表示，这排名感觉有被冒犯到。

无独有偶，US News2022 世界大学排行榜中，吉林大学位居 448 位，不及位居 405 位的山东科技大学，同样引发热议。

那么为什么会出现这样的“反常”现象呢？这与各个榜单的评估标准不无关系。

比如，QS 世界大学排名主要采用问卷调查的方式进行，学术领域的同行评价占比高达 40%，全球雇主声誉占比 10%。

软科排名相对更注重学校教师的科研情况。发表了多少国际论文、学校有多少高被引科学家、有多少教师获得诺贝尔奖 or 菲尔兹奖…… 都是参考的重要标准。

泰晤士排名的参考指标包括教学（学习环境）、研究（论文发表数量、收入和声誉）、论文引用（研究影响）、国际化程度（工作人员、学生和研究）以及产业收入（知识转移）。

其中，教学、研究、论文引用三项权重最高，均占比 30%。

US News 大学排名的主要评估指标有 12 项，权重最高的是声誉部分，包括全球研究声誉 12.5% 和地区性研究声誉 12.5%。

另外值得一提的是，这些排行榜并没有覆盖到国内所有学校。

此前兰州大学因为在泰晤士榜单中不见踪影引发讨论。后来泰晤士排名方面回应称，榜单为报名制参与，兰州大学并未报名。

还有中央民族大学、国防科技大学等部分高校的身影，也很难在这些榜单中找到。

“不赞成、不支持对高校简单综合排名”

实际上，南京大学宣布淡化国际排名，并非是官方第一次提出“不唯排名论”的声音。

去年 8 月，有网民在人民网留言板提出建议：

四川应该加强对几所“双一流”大学的支持力度，促进这些学校软硬件提升，使四川几所“双一流”高校尤其是国家目前高度重视的理工科类高校提升在全国的排名和地位。

之后四川省教育厅作出回应，公开表示：国家历来不赞成、不支持搞大学排行榜对高校进行简单的综合排名，并坚决反对借此向高校拉赞助。

回复中提到，国内外各类大学排行榜是一些民间机构的民间行为。

许多机构采取简单的量化打分和小样本调查方法，仅凭几个少数指标对高校进行综合排名，得出的结论很难客观、真实反映高校实际情况。

因此，教育部也反复提醒各地高校，不要盲目采信、引用和宣传此类排行榜。

更早些时候，2019 年也有人大代表提出建议，规范社会组织发布大学排行榜。

教育部回应中提到，社会组织发布大学排行榜还是存在不少弊端。

将引导高校理性看待各种大学排行榜。

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