Twitter 测试编辑功能：相当于发新推文，但将包含历史内容

北京时间 4 月 19 日早间消息，在过去一年多时间里，Twitter 用户一直都在要求平台管理部门增加编辑消息的功能，而直到现在该公司才决定推出这一功能。但是，Twitter 的消息编辑功能与用户想象中不同：从技术层面上来说，该功能并非编辑旧的 Twitter 消息，而是创建新的 Twitter 消息。

以发现流行应用中的隐藏功能而闻名的中国香港技术研究员 Jane Manchun Wong 透露了这一新功能的细节，她描述道：“Twitter 编辑消息的方式似乎不会改变，该平台不会更改同一条 Twitter 消息（拥有相同的 ID）中的文本，而是使用更改后的内容创建一条新的 Twitter 消息，还会附上之前的旧消息的列表。”

除此之外，该功能在操作上并无任何出奇之处：用户可以点击消息右上角有三个圆点的图标，从而弹出一个菜单，其中包含“编辑 Twitter 消息”的选项；点选这个选项之后，用户就可进入发送新 Twitter 消息的标准界面 —— 唯一的区别是该选项下方的按钮显示的是“更新”，而不是传统的“发布 Twitter 消息”。

最近，旗下拥有特斯拉和太空探索技术公司 SpaceX 的亿万富翁埃隆・马斯克（Elon Musk）提出收购 Twitter，但该公司董事会对此收购要约毫无热情，并采取了反抗恶意收购的行动。作为回应，马斯克据称决定争取其他投资者的支持。

据网上消息人士透露，马斯克正在与潜在投资者讨论联合收购 Twitter 的可能性，新计划将在未来几天正式公布。

有报道称，马斯克正在考虑与投资公司银湖（Silver Lake Partners）合作。银湖联席董事长埃贡・德班（Egon Durban）是 Twitter 董事会成员，他曾在 2018 年特斯拉私有化尝试失败期间领导马斯克的交易团队。这家投资公司的官方代表拒绝就此事置评。

马斯克曾在此前表示，如果无法买断 Twitter 剩余股份（目前他持有 9.1% 的 Twitter 股份），那么他有一个“B 计划”，但细节并未披露。现在看来，或许这位亿万富翁的后备计划就是吸引新的投资者参与这笔交易。