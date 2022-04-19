我国 2022 年第一季度芯片产量下降 4.2%，分析师称消费电子产品需求疲软

据彭博社报道，中国半导体季度产量自 2019 年初以来首次出现萎缩，主要原因是消费电子产品需求疲软以及包括上海在内的地区因新冠疫情引发的封锁中断了产量。

根据中国国家统计局的数据，今年前三个月集成电路产量下降了 4.2%，原因是芯片制造商 3 月产量大幅下降。这是自 2019 年第一季度该国芯片产量下降 8.7% 以来最糟糕的季度表现。

当前上海为了防控疫情蔓延，已经封锁了一个月。从中芯国际到华虹半导体等，一些大型半导体制造商难以获得零组件，3 月的芯片产量下滑 5.1%。

另外，中国的汽车和硬件公司高管上周表达了对供应链中断的担忧，因为越来越多地区在报告本地新冠病毒病例后宣布了更严格的预防措施，其中包括昆山和 iPhone 大型工厂的所在地郑州。

华为执行董事余承东上周在微信中写道，如果上海的供应商继续关闭，全国各地的科技工厂可能会在 5 月后被迫停产。

尽管上海的新冠疫情感染挥之不去，但工业和信息化部已着手帮助上海的芯片公司恢复生产。根据中国半导体行业协会的数据，尽管中国在 2021 年仍进口了价值超过 4320 亿美元的芯片组，但在与美国的贸易战中，其芯片产量多年来一直保持两位数增长。

消费电子行业的需求疲软，对芯片业来说并非好兆头，智能手机、个人计算机与电视的需求皆受到中国封锁措施影响。

Jefferies 分析师 Edison Lee 在报告中写道，智能手机与一些消费电子产品需求非常疲弱，芯片是智能手机零件的重要部分，而且这种疲弱要多少时间才能传到晶圆代工产业，目前仍然不确定。