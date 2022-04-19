Netflix 一季度财报前瞻：营收或现 8 年最慢增速，股票表现或将在 FAANG 中垫底

北京时间 4 月 19 日早间消息，Netflix 将于北京时间 4 月 20 日公布第一季度财报，外媒预计将出现过去 8 年来最慢的季度营收增长。不过，外界的关注焦点将是新一季的热门剧集，包括《怪奇物语》和《Ozark》。

Netflix 正在投资数十亿美元，推出更多的自制电影和电视剧，以及开发手机游戏，在后疫情时代吸引更多付费用户。与此同时，该公司正面对来自 HBO Max、亚马逊和迪士尼的激烈竞争。

有分析师预计，由于退出俄罗斯市场，Netflix 可能会失去 100 万付费用户。根据 Refinitiv 的数据，分析师预计，Netflix 第一季度的付费用户将增加 260 万，而在季节性疲软的第二季度将增加 270 万。这要低于疫情高峰期付费用户增长的平均值。

分析师表示，Netflix 付费用户的增长将主要来自业务发展中的地区，在这些地区 Netflix 主动进行了降价。而在美国和加拿大，Netflix 进行了涨价，这将为制作新内容带来资金。

Synovus Trust 高级投资经理丹・摩尔根（Dan Morgan）表示：“大多数投资者很难看到，在 2023 财年和未来，有催化剂推动 Netflix 的净增长重新大幅加速。”

Netflix 已经收购三家游戏工作室，以推动营收来源的多元化。然而分析师认为，此举不会很快带来业绩的大幅增长。

晨星分析师尼尔・麦克（Neil Macker）表示：“我们不太相信，用户会将游戏视为一项主要功能。”Netflix 此举只是在“分散”对核心业务的专注。

目前，Netflix 最强大的挑战者是迪士尼的 Disney+。该服务于 2019 年底上线，预计未来两年将吸引 2.3 亿至 2.6 亿付费用户。HBO Max、Apple TV + 和亚马逊 Prime 等其他视频平台的付费用户也出现了明显增长。

尽管 Netflix 此前多次获得奥斯卡奖提名，但苹果已凭借《CODA》成为第一家获得奥斯卡最佳影片奖的互联网视频服务。

以下是分析师对 Netflix 第一季度业绩的预测要点：