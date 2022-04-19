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动视暴雪文件显示，微软收购结束后 CEO 鲍比・科蒂克的去留尚不明朗

2022/4/19 8:39:03 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 AMD挑战未来 的线索投递！

IT之家 4 月 19 日消息，如果动视暴雪向微软的拟议出售通过，其 CEO 鲍比・科蒂克是否会留在公司仍是未解决的问题之一

根据动视暴雪最近发布的一份与美国政府的代理文件，其中特别提到，动视暴雪和微软的管理层尚未讨论鲍比・科蒂克的去留。

动视暴雪官方文件表明：收购结束后CEO鲍比·科蒂克的去留还不明朗

在批准和执行合并协议及其预期的交易之前，或在此类批准和执行之后，截至本协议日期，微软和科蒂克先生之间没有就交易完成后的雇佣安排与微软进行任何讨论或谈判。

而据《华尔街日报》报道，科蒂克将离开动视暴雪。报道称官方的说法是科蒂克将暂时留在动视暴雪担任 CEO，但在幕后，微软和动视暴雪的管理层已经同意科蒂克在交易完成后离开

IT之家此前报道，知情人士称，动视暴雪 CEO 鲍比・科蒂克 (Bobby Kotick) 因为涉嫌参与内幕交易正遭到美国司法部、美国证券交易委员会 (SEC) 调查。

另有知情人士称，微软和动视暴雪都同意，科蒂克“将在交易完成后离开”，交易可能需要 12 至 18 个月的时间。如果是这样，科蒂克也不会空手而归。他持有动视暴雪近 410 万股股票，按照微软的 687 亿美元收购价格计算，这些股份价值 3.889 亿美元 (约合 24.71 亿元)。

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