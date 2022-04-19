vivo X80 系列上架开启预约：拥有蔡司、最新自研芯片，搭载天玑 9000

IT之家 4 月 19 日消息，vivo X80 系列新品发布会将于 4 月 25 日 19:00 举行，slogan 为“蔡司影像，超越所见”。

昨日上午，vivo X80 已上架京东开启预约，截至发文大约有 3900 人参与预约。

IT之家了解到，vivo X80 系列定位是：移动影像领域的“天花板”，搭载 vivo 最新的自研芯片、蔡司光学镜头、T * 镀膜、还有高质感真彩的影像系统。

从之前爆料来看，本次共有三款新品：vivo X80、vivo X80 Pro 骁龙 8 版、vivo X80 Pro 天玑 9000 版，而更强的 X80 Pro + 将于下半年到来。

vivo X80 的标准版渲染图已经曝光，共有三个配色，根据博主 @WHYLAB 放出的渲染图，该机包含橙色、蓝色、黑色三款配色，没有潜望式长焦镜头，前置居中挖孔微曲面屏。

结合此前爆料来看，vivo X80 采用真 DC 调光的 1080P 屏，搭载天玑 9000、V1 芯片，首发索尼 IMX866 (RGBW) 镜头，人像和超广角镜头则是 IMX663，没有微云台，配备红外、NFC、屏下光学指纹。

vivo X80 Pro 将分为天玑 9000 版和骁龙 8G1 版，采用 6.78 英寸 LTPO 2.0 E5 AMOLED 显示屏，同样 V1 芯片，后置似乎是三星 GN1+IMX598+IMX663+800 万潜望四摄，而且人像镜头还配备微云台，天玑版和骁龙版都采用了最新的广域超声波指纹。