长江存储推出 UFS 3.1 高速闪存芯片

IT之家 4 月 19 日消息，今日长江存储科技有限责任公司（简称“长江存储”）宣布推出 UFS 3.1 通用闪存 ——UC023。

据官方介绍，这是长江存储为 5G 时代精心打造的一款高速闪存芯片，可广泛适用于高端旗舰智能手机、平板电脑、AR / VR 等智能终端领域，以满足 AIoT、机器学习、高速通信、8K 视频、高帧率游戏等应用对存储容量和读写性能的严苛需求。UC023 的上市标志着长江存储嵌入式产品线已正式覆盖高端市场，将为手机、平板电脑等高端旗舰机型提供更加丰富灵活的存储芯片选择。

根据 JEDEC 2020 年发布的标准，在加入了写入增强器（Write Booster）、深度睡眠 (Deep Sleep)、性能调整通知（Performance Throttling Notification）等技术后，UFS 3.1 理论带宽可达 2.9GB / s*，性能较 eMMC 5.1 及 UFS 2.2 有了大幅提升。UFS 3.1 作为当下旗舰智能手机、平板的首选存储方案，可大幅缩短应用加载的等待时间，提升工作效率，为消费者带来 8K 视频、AR / VR 等前沿技术的优质体验。

据长江存储介绍，为了使消费者在赏玩高帧率游戏、观看 8K 高清视频时获得更为流畅的使用体验，长江存储 UFS 3.1 闪存 UC023 采用全新升级的晶栈 2.0（Xtacking® 2.0）技术的 TLC 3D 闪存颗粒，设计和工艺得到了进一步的改良优化。作为旗舰级 UFS 3.1 闪存，UC023 还具备如下特点：

・解码多项新技术，全面释放 UFS 3.1 优势：搭载主机碎片化整理技术（HID），优化数据处理操作，节省更多存储空间；引入随机写性能优化机制，写入速度提升至 230K IOPS，实现多个应用自如切换。

・出色的性能功耗比，增强用户移动体验：发挥极致读写性能的同时，仍然保证超低功耗运行。在线观看 8K 高清视频不卡顿，设备待机时间显著增长。

・为客户量身定制，提供多款主流容量：UC023 提供定制化产品开发服务与及时、专业、高效的技术支持；128、256 和 512GB 三款存储容量，满足主流市场需求。

UC023 现已通过各平台验证，兼容性强、应用广泛。此次 UC023 的正式发布，标志着长江存储嵌入式解决方案可以满足更为严苛的测试标准，适配更复杂的使用环境。

IT之家了解到，长江存储科技有限责任公司成立于 2016 年 7 月，总部位于武汉。长江存储是一家专注于 3D NAND 闪存设计制造一体化的 IDM 集成电路企业，除嵌入式存储芯片，长江存储还面向全行业客户提供商用级、企业级与消费级固态硬盘产品和完整的系统解决方案，广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等场景。根据 Trendforce 对销售数据的计算，2021 年，长江存储在全球的市占率达到 3.4%。并以此预计，长江存储的市占率在 2022 年可能会达到 7%。