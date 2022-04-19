紫光股份 / 国微：清华控股 100% 股权划转的划入方调整为四川省国资委

4 月 19 日，紫光股份、紫光国微同时发布公告称，公司于 2022 年 4 月 18 日接到间接控股股东紫光集团转发的清华控股关于清华大学无偿划转清华控股股权的《通知函》，为全面加强清华大学与四川省战略合作，2022 年 4 月 18 日，清华大学、四川省国资委、四川能投签署《关于 <国有产权无偿划转协议> 之补充协议》，约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委，即清华大学将其持有的清华控股 100% 股权无偿划转给四川省国资委。

四川省国资委同意将清华控股 100% 股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股 100% 股权。本次无偿划转方式及实施安排调整不改变四川能投作为清华控股 100% 股权最终承接方的地位。

其进一步称，本次划转尚需获得主管部门审批批复，相关审批事项是否获得批准存在不确定性，是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。

据悉，清华大学于 2021 年 12 月 10 日与四川能投签订了《国有产权无偿划转协议》，拟通过无偿划转方式将清华控股 100% 的股权划转给四川能投。

2022 年 1 月 17 日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，并终止紫光集团等七家企业重整程序。北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。目前，紫光集团等七家企业正处于重整计划执行期间。本次划转不影响紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划的执行工作。