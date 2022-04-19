快充芯片第一股英集芯上市：三年半卖 17 亿颗芯，客户包括小米、OPPO、vivo、三星等

4 月 19 日报道，刚刚，国产数模混合芯片设计公司英集芯登陆科创板，其主营业务为电源管理和快充协议芯片，发行价 24.23 元 / 股。

开盘后，英集芯开盘价为 24.23 元 / 股，之后股价有所下跌，最大跌幅为 9.5%。截至芯东西成文，其股价为 22.31 元 / 股，跌幅 7.92%，总市值 93 亿元。

英集芯成立于 2014 年，目前在国内移动电源（充电宝）、快充电源适配器等应用领域的主要芯片供应商之一。

英集芯产生销售收入的产品型号约为 230 余款，应用于移动电源、快充电源适配器、无线充电器、车载充电器、TWS 耳机充电仓等产品。2018 年-2021 年上半年，其芯片销量达 17.28 亿颗，最终品牌客户包括小米、OPPO 等厂商。

报告期内，英集芯营收呈增长趋势，2018 年、2019 年、2020 年和 2021 年上半年各期营收分别为 2.17 亿元、3.48 亿元、3.89 亿元和 3.56 亿元。

英集芯无控股股东，实际控制人为英集芯董事长、总经理黄洪伟。本次 IPO，英集芯计划募资 4 亿元，将分别用于“电源管理芯片开发和产业化”、“快充芯片开发和产业化”和“补充流动资金”三个项目。

▲ 英集芯计划募资情况

创始团队来自炬力集成，曾与富满电子存在诉讼纠纷

英集芯成立于 2014 年 11 月 14 日，成立时其股东为邱芳芳一人。招股书披露，当时邱芳芳为创始团队成员曾令宇的配偶。

由于创始团队是首次创业，不确定因素较多，共同选定邱芳芳为名义股东，被代持人包括黄洪伟、丁家平、曾令宇等 16 人。

▲ 英集芯董事长、总经理黄洪伟

值得注意的是，英集芯的核心技术人员共有 5 人。其中 LING HUI（凌辉）曾分别在华润矽威科技（上海）有限公司、广州昂宝电子有限公司、深圳贝特莱电子科技股份有限公司担任总经理、物联网事业部总经理、高级副总裁等职位，并于 2020 年 7 月加入英集芯任技术总监。

其余四人中，英集芯董事长兼总经理黄洪伟、系统研发部总监戴加良、IC 研发部副总监曾令宇和 IC 研发部副总监唐晓都曾共同在炬力集成和富满电子子公司鑫恒富科技工作。

2013 年，黄洪伟等 10 人从炬力集成离职，计划在电源管理芯片领域创业，但缺乏资金支持；而富满电子计划通过旗下的鑫恒富科技进入电源管理芯片市场。于是双方共同创建了芯亿满，同时黄洪伟等人入职鑫恒富科技。

芯亿满成立后，由于其运营过程中合作各方发生分歧，最终于 2014 年 10 月终止合作，并于 2016 年 6 月注销芯亿满公司。

不过这次合作也带来了富满电子和英集芯的长久诉讼。富满电子、其子公司鑫恒富科技与刘文俊共向英集芯发起了 6 起诉讼，与英集芯存在知识产权、技术专利等纠纷。

据集微网援引知情人士的话，2018 年第四季度，富满电子看好英集芯在充电宝和无线充电市场的优势，计划收购英集芯，但是洽谈无果后，富满电子开始不断挖人。而富满电子对英集芯最早的诉讼也是从 2018 年 11 月开始。

目前，英集芯和富满电子、刘文俊的 6 起诉讼中，5 起诉讼已达成和解，原告已撤诉结案。富满行政诉讼案于 2022 年 1 月由北京知识产权法院作出判决，其驳回原告富满电子诉讼请求，富满电子不服并提起上诉。该案尚由最高人民法院进行受理。

营收复合增长 34%，净利润达 6200 万元

报告期内，英集芯的营收呈增长趋势，2018 年-2021 年上半年营收分别为 2.17 亿元、3.48 亿元、3.89 亿元和 3.56 亿元，2018 年至 2020 年复合增长率达 34.04%。

利润方面，英集芯 2018 年-2021 年上半年净利润为 2735.86 万元、1601.75 万元、6206.02 万元和 3727.96 万元。

▲ 2018 年-2021 年上半年英集芯收入与净利润变化

英集芯的主要收入来源为电源管理芯片，2018 年-2020 年英集芯电源管理芯片收入从 1.94 亿元增长至 2.68 亿元。

不过随着其快充协议芯片收入的增长，其电源管理芯片收入占比已从 2018 年的 90% 以上降到了 2021 年上半年的 59.38%。

▲ 2018 年-2021 年上半年英集芯各业务占比情况

2018 年-2021 年上半年，英集芯研发费用分别为 3322.75 万元、4426.05 万元、5065 万元和 3870.85 万元，占同期营业收入比重分别为 15.34%、12.72%、13.01% 和 10.88%。

截至 2021 年 6 月底，英集芯共有研发设计人员 158 人，占总员工人数的 61.48%。其已获得境内专利 79 项，其中发明专利 49 项，实用新型 30 项。英集芯还拥有集成电路布图设计登记证书 115 项，计算机软件著作权 11 项。

报告期内，英集芯的主要客户基本稳定，多数为经销商，包括深圳市志恒通电子有限公司、深圳卓锐思创科技有限公司等。透过经销商，其最终品牌客户则为小米、OPPO、vivo、三星和博世等。

▲ 2018 年-2021 年上半年英集芯前五大客户

作为芯片设计公司，英集芯的主要采购项目包括晶圆、光罩、封装测试、MOSFET 等。招股书显示，英集芯的主要晶圆供应商为格芯和台积电，封装测试服务的主要供应商为天水华天科技。

▲ 英集芯前五大供应商

首家通过高通 QC5.0 认证，产品指标达国际大厂水平

从整个行业来看，全球电源管理芯片市场集中度较高，市场份额主要被美国德州仪器、德国英飞凌、美国 Power Integrations、美国芯源系统有限公司（MPS）等国际企业所占据。

目前，中国电源管理芯片企业圣邦股份、芯朋微、晶丰明源等已成功登陆资本市场并逐渐具备一定经营规模。但国内厂商在市场份额和技术实力上都和国际头部厂商有一定的差距。

▲ 英集芯与国内同行业可比公司在电源管理芯片的市场份额

招股书称，在经营规模和整体技术实力上，英集芯和境外知名品牌存在差距。但是在其专注的产品领域，英集芯产品性能指标和德州仪器、PI、英飞凌等对应产品较为类似，在集成度、兼容性、支持协议数量等指标上达到甚至超过境外同行业公司产品。

英集芯的电源管理芯片主要为数模混合 SoC 芯片，这种方案采用单颗数模混合 SoC 芯片的方式，能够将传统多颗数字和模拟芯片才能实现的功能用一颗数模混合 SoC 芯片替代。

通过这种数模混合 SoC 集成技术，英集芯能够将数字芯片、模拟芯片、系统和嵌入式软件集成到一颗 SoC 芯片中，缩短客户成品研发周期并降低生产成本。

在快充协议芯片方面，英集芯的产品获得了高通、联发科、展讯、华为、三星、OPPO、小米、vivo 等主流平台的协议授权。其产品不仅支持国内通信终端的全部五类快充协议，还是第一家通过高通 QC5.0 认证的芯片原厂。

相较于同行业国内可比公司，英集芯的毛利率较低，招股书称这主要与产品结构、功能定位以及应用领域存在一定差异有关。相比同行业国内可比公司的电源管理芯片，英集芯的电源管理芯片毛利率处于中等偏上水平。

▲ 2018 年-2021 年上半年英集芯与同行业可比公司的电源管理芯片毛利率

黄洪伟为实际控制人，中芯国际旗下投资公司入股

由于股权较为分散，英集芯不存在控股股东。其董事长、总经理黄洪伟直接持有英集芯 1.21% 的股份，并通过珠海英集、珠海英芯、成都英集芯企管三家员工持股平台间接控制 33.28% 的股份，合计控制 34.39 的股权。

▲ 英集芯股权结构

拥有英集芯 5% 以上股份的股东还有上海武岳峰、北京芯动能和共青城科苑，分别拥有 27.61.%、9.59% 和 6.63% 的股份。

此外，上海科创投、苏州聚源铸芯等基金也持有英集芯部分股份。

▲ 英集芯股本情况

结语：英集芯上市，或将提升国产电源管理芯片市场份额

电源管理芯片是在电子设备系统中负责所需电能的变换、分配、检测等管控功能的芯片，是所有电子产品和设备的电能供应中枢和纽带，在消费电子、汽车电子、新能源等领域是不可或缺的芯片产品。

目前德州仪器、英飞凌等国际龙头仍在电源管理芯片市场上占据了主导权。在芯片国产化替代的同时，国产电源管理芯片企业更要进行技术创新，拿下国内乃至国外的市场份额。英集芯作为一家新兴的国产电源管理芯片企业，其产品采用了不同于传统的数模混合芯片，其上市或有助于提升国产电源管理芯片的市场份额。

目前，随着电源管理芯片市场快速扩大，已经有很多新的芯片企业被创办或进入这一领域。英集芯如果不能把握行业发展趋势和市场动态，存在一定的经营风险。