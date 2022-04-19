上海在岗外卖骑手已近 2 万人，配送订单十日内增长 100 万单

IT之家 4 月 19 日消息，上海市商务委副主任周岚今日在上海疫情发布会上介绍，外卖等电商平台骑手是本市生活物资保供的重要力量。近期，各电商平台积极组织符合条件的骑手返岗，在岗骑手已近 2 万人；4 月 18 日各主要电商平台配送订单量达 220 万单，十日内增长 100 万单。

为了保障骑手的健康安全和配送安全，上海市已建立电商平台、快递公司“企业白名单”和配送寄递“人员白名单”，将有骑手配送业务的企业纳入“白名单”管理。

IT之家了解到，针对市民对外卖员身体健康情况的关切，叮咚买菜、饿了么、美团、盒马、闪送、京东六大平台均承诺，不带疫上岗。

六大平台表示，外卖员和配送员上岗有严格的防疫要求：所有外卖员和配送员都实行“2+2”核酸检测及抗原检测，即两日内第一日开展 2 次抗原检测，第二日开展 1 次抗原检测和 1 次核酸检测，循此往复。

日前，上海市市场监管局还召开了大型电商企业线上行政约谈会，围绕疫情期间的经营状况、消费投诉热点、稳定价格举措等进行交流发言，详细说明了具体的解决方案和改进措施。

美团表示：将采取措施，提升保供服务质量。成立专项治理组，增加系统巡查频次，从技术层面对不同品类商品价格设置了上限值，一旦发现定价不合理、哄抬物价等问题，会拦截或者立即下线商品。

饿了么表示：定配送价格、兼顾防疫保供。3 月 27 日开始，饿了么三次向商家发布稳物价倡议和盲盒蔬菜新规提示，建立专门治理团队每日对土豆、黄瓜、前腿肉等 25 种重点生鲜民生商品巡价管控。