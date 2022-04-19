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网传苏州复工企业白名单，友达光电、富士康、三星电子等超千家企业在列

2022/4/19 13:33:10 来源：爱集微 作者：依然 责编：汪淼
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近日，受疫情影响，上海、苏州等“芯片重镇”部分企业生产经营受到影响。

网传，继上海发布复工企业白名单后，苏州第一批复工企业名单也已发布，涉及超千家企业，包括友达光电、三星电子、通富超威、矽品科技、日月新半导体、国显光电、南亚电子、富士康等。

网上传出的复工企业白名单如下：

工业园区

高新区

相城区

吴中区

苏州四县市复工企业名单

当然，除苏州市区外，4 县市也有 166 家重点企业和 729 家重点配套企业在首次复工产业中。例如，昆山企业超 400 家。

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关键词：苏州富士康复工

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