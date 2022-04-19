realme 真我 Q5 Pro“雪地漂移”配色亮相，白色棋盘格设计

IT之家 4 月 19 日消息，realme 真我 Q5 系列将于 4 月 20 日 14:00 正式发布，官方此前已经公布了新机的多个配色。今日，realme 副总裁、中国区总裁、全球营销总裁徐起公布了一个新的特别配色 —— 雪地漂移。

据介绍，realme 真我 Q5 Pro 的“雪地漂移”配色在阳光照射下，会呈现极具秩序感的对称棋盘格，没有阳光照射时，它又是一部纯粹的白色手机。

IT之家此前报道，realme 真我 Q5 Pro 的另一款棋盘格配色已经亮相，采用的是黄色的主色调，相比今日公布的配色更加亮眼。据介绍，该配色将纳米级荧光粒子经过十几轮工艺叠层优化。

realme Q5 系列将提供三款机型，分别为 realme Q5、realme Q5i、realme Q5 Pro，其中 realme Q5i 已抢先开售，该机搭载天玑 810 5G 处理器，配备 5000mAh 电池和 33W 快充，售价 1199 元起。

根据官方此前公布的信息，realme Q5 Pro 还支持 80W 快充。realme 真我 Q5 则支持 60W 智慧闪充，搭载 5000mAh 超大电池、120Hz 变速电竞屏，提供黄色、渐变色和黑色三种配色，后置三摄。