vivo X80 Pro 影像配置曝光：5000 万像素 GNV 主摄，微云台、潜望超长焦一应俱全

IT之家 4 月 19 日消息，vivo X80 系列新品发布会将于 4 月 25 日 19:00 举行，今天博主 @数码闲聊站 曝光了 vivo X80 Pro 影像系统的详细配置。

据该博主透露，vivo X80 Pro 搭载 50MP 三星 GNV 1/1.3"f / 1.57 主摄 + 48MP IMX598 1/2" 超广角 + 12MP IMX663 1/2.9" 2X 微云台人像 + 8MP Hi847 5X 潜望超长焦，其它还有 vivo 自研的 V1 + 影像芯片、G+P 玻塑镜头和蔡司 T * 镀膜。

据悉，三星 GNV 超大底主摄是三星 GN1 的定制小升级版本。

该博主还透露，三季度 vivo 还将推出一款“超大杯”新机，但并未透露该机的名称，猜测为 X80 Pro +。

IT之家了解到，该博主此前还透露，vivo X80 与 X80 Pro 的区别为前者没有放置在外面的潜望镜头，IMX866 三摄均在圆形模组，两款机型的排列和闪光灯等细节布局一致。其它方面，vivo X80 Pro 采用了 6.78 英寸 FHD+E5 柔性单孔曲屏，搭载了天玑 9000 处理器，拥有 4000+mm²VC 散热，支持 X 轴线性马达、类 DC 调光，还率先适配了王者荣耀极致画质 120Hz 超高帧模式，电池容量为 4500mAh 双电芯。