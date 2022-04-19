贝恩资本：若成功收购东芝，不分拆且保持现有管理层不变

北京时间 4 月 19 日下午消息，据报道，美国私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）今日表示，若成功收购东芝，将保持公司的完整性，而不会分拆。另外，当前的管理团队也将保持不变。

分析人士称，如果收购成功，这将成为日本规模最大的跨境私募股权交易，并可能为将来日本出现更多的企业并购铺平道路。之前，日本公司对私募股权公司非常谨慎。

贝恩资本亚洲私募股权业务联席主管 Yuji Sugimoto 今日在接受媒体采访时表示：“我们将把东芝的业务整合在一起，不会进行任何资产剥离。不会有分拆的情况。”Yuji Sugimoto 还称，贝恩资本将专注于扩大东芝的业务，而不是削减成本。

贝恩资本获东芝大股东支持

贝恩资本今年 3 月首次提出收购东芝的想法，但目前尚未提出正式报价。3 月底有报道称，贝恩资本计划与其他日本公司合作收购东芝，并计划与当地基金和其他投资者结成联盟。目前，私有化要约正在准备中，一旦完成就会提交给东芝。

该计划已经得到了东芝最大股东埃菲西莫资本管理公司（Effissimo Capital Management）的支持。知情人士称，贝恩资本已与埃菲西莫资本管理公司签署协议。如果贝恩资本发起收购要约，则埃菲西莫资本管理公司愿意出售所持东芝公司的所有股份。

此外，贝恩资本和埃菲西莫资本管理公司还签署了另一项协议，即埃菲西莫资本管理公司不接受任何其他第三方发起的收购要约。这意味着，其他基金很再难提出收购要约。

收购成本或达 160 亿美元

上个月，董事还任命岛田太郎（Taro Shimada）为新任 CEO，这是不到一年内的第二次改组，原因是东芝与公司激进股东一直僵持不下。Yuji Sugimoto 今日表示，贝恩资本准备与岛田太郎领导的管理团队合作。

他说：“我们希望保持管理团队不变，共同进行改革。”Yuji Sugimoto 还称，贝恩资本希望让东芝的管理层和员工相信，收购交易是东芝的“最佳战略选择”。

贝恩资本称，要成功收购东芝，需要赢得东芝管理层和员工的支持。一年前，东芝曾拒绝考虑 CVC Capital Partners 的收购要约，称其缺乏足够的细节。

Yuji Sugimoto 同时强调，当贝恩资本收购一家公司时，通常只会在短期内保持私有化，3~5 年后会重新上市。在私有化期间，贝恩资本和公司管理层会密切合作，以进行广泛的改革。

Yuji Sugimoto 并未透露贝恩资本准备以什么价格收购东芝，但他表示，收购东芝的成本可能高达 2 万亿日元（约合 160 亿美元）。

除了获得管理层和员工的支持，以及为收购获得资金外，贝恩资本还必须清除其他一些障碍。Yuji Sugimoto 称，一个是制定长期增长战略，另一个是获得日本监管部门的批准。