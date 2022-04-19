中科院用不起的知网，一年主营业务收入 11.6 亿元，毛利率高过工商银行

知网，又一次被架在火上炙烤。而这次被全网热议的直接原因，是与一则网传的消息有关 —— 中科院将停用知网 CNKI 数据库。

从网传消息来看，中科院方面对于“停用”一事做出的解释是：

续订费近千万且连年上涨；将用万方和维普来替代。

而后又有消息称，已从中科院图书馆某位负责落实此事的老师证实，此事“属实”。且对于是否恢复对知网访问的问题，据称“至少今年应该是没有这个计划了”。

但随后，知网方面却对此发出了不一样的声音：“不属实”。并且于今天下午发布了与中科院的合作声明，并表示将继续向中科院提供正常服务。

…… 但从整个事件来看，其始终围绕着一个非常醒目的标签，那就是连年上涨续订费。而且更有消息称，知网的这个“涨价”年均近 20%！

那么随之而来的一个问题便是：

知网一年能赚多少钱？

对于这个问题，我们不妨从网上已公布的数据来着手扒一扒。信息显示，知网所属公司是同方知网（北京）科技有限公司，成立于 2014 年，是 A 股上市公司同方股份的子公司。

而在同方股份 2020 年的财报数据中，知网在该财年的主营业务收入达到了 11.6 亿元。

其中，毛利率达到了 53.93%，净利润为近 1.93 亿元。

而从毛利率角度来看，知网近 10 年的该指标全部在 50% 以上，最高甚至达到了 72.05%。而 A 股最赚钱、2021 年净利润 3483 亿元的工商银行，其 2021 年第一季度的毛利率才 46.2%。

对比来看，知网的毛利率确实不算低。再从主营业务营收角度来看，近 10 年知网在该指标上也是呈现逐年递增的态势。从 2011 年的 4.5 亿元，到 2020 年的 11.6 亿元，翻了不止一倍。

停用知网，中科院不是第一家

此次“中科院停用知网”一事引发了舆论的热议。但若是将时间线拉长，这并不是知网第一次遭到高校的抵制。早在 2016 年 1 月，武汉理工大学便发布了停用知网的通知。

当时，武汉理工大学给出的理由是：

由于续订价格涨价离谱，我校与中国知网公司的谈判非常艰难。

并且武汉理工大学图书馆还表示，2000 年以来 CNKI 公司对该校的报价，每年涨幅都超过 10%：

从 2010 年到 2016 年的报价涨幅为 132.86%，年平均涨幅为 18.98%。

但后来（2019 年 1 月），武汉理工大学还是恢复了知网的订购。无独有偶，同样是在 2016 年，北京大学也在 3 月份发布过可能中断知网的公告：

北大则非常直接地表示：

由于数据库商涨价过高。

随后北大图书馆相关负责人曾表态说：“知网的购买费用涨价过高，已超出了图书馆的预算限额”。

2018 年 12 月，太原理工大学在其官网也挂出“停用知网”的公告：

续订价格及使用方式未达成一致。

据不完全统计，从从 2012 年至 2021 年的十年间，至少有 6 所高校发布公告表示暂停使用知网。至于原因，大多都是与知网收费涨幅过高相关。

学术界苦暴利出版商集团久矣

这种情况不仅是国内，国外高校也有类似的“苦衷”。以 Elsevier 为例，仅在 2017 年一年期间，像德国柏林自由大学、柏林洪堡大学、柏林工业大学、柏林慈善大学便停止了对其的订阅。

而到了 2019 年，整个加州大学 （UC） 系统宣布，全部 10 个分校（包括伯克利分校、洛杉矶分校、圣地亚哥分校等），都不再继续订阅爱思唯尔、一刀两断。

双方耗时八个月的谈判彻底破裂。当时，这件事情成为了爱思唯尔遭受到的史上最大规模抵制。而究其原因，高昂的订阅费用是一个重点。

以 UC 为例，根据洛杉矶时报的报道，仅仅是 2018 年，UC 在爱思唯尔身上的开销大约是 1100 万美元 （约合人民币 7377 万元）。

除此之外，因为价格问题还与 Elsevier 谈判的高校还包括英国谢菲尔德大学、埃塞克斯大学、剑桥大学等。…… 也难怪当时的网友们纷纷发出“SciHub，yyds”的声音了。

人民日报下场点评

而回归到知网引发舆论此事本身，人民日报在其官方微博对此作出了点评：

中科院因不堪近千万续订费停用知网，再次将知网抛上火山口。事件原委尚需起底，知网被指借“垄断”地位渔利却非新闻。 知识无价，收费有据，但一种商业模式屡屡冲撞公共利益，频频敲打世道人心，乃至不时打法律擦边球，确有反思必要。 如何平衡商业逐利与公共利益关系，该有个说法了！

北京晚报也点评道“知识分享不是垄断生意”：

知识可以付费，但不能坐地生财。 用信息技术给学术资源赋能，功在当代利在千秋，相关各方应当充分认识到自己的社会责任，为中国的科研创新做出真正的贡献。

One More Thing

除了“停用知网”一事之外，去年“89 岁教授起诉知网获赔 70 万”这件事，随着此次舆论的发酵，也再次聚焦到了聚光灯下。

当时，中南财经政法大学的退休教授赵德馨一纸诉状将知网告上法庭。原因是知网不仅收录了赵德馨的多篇论文，他自己下载时还要付费，相比下知网一分钱稿费都没有给他。

当时央视网甚至对此知网批评道：“借鸡生蛋”生意该改改了。那么这件事现在又怎么样了呢？

据长江日报的描述，现如今 90 岁高龄的老教授赵德馨称：

知网发布说明向他道歉后，再没跟他商量过论文上架的事情。

参考链接：

[1]https://s.weibo.com/weibo?q=%E7%9F%A5%E7%BD%91&amp;amp;Refer=top

[2]https://www.zhihu.com/question/528599350

[3]https://baijiahao.baidu.com/s?id=1730430028651678414&amp;amp;wfr=spider&amp;amp;for=pc

[4]https://weibo.com/1988800805/Lp26tnluS?type=comment

[5]http://money.finance.sina.com.cn/corp/go.php/vCB_Bulletin/stockid/600100/page_type/ndbg.phtml

[6]https://www.tianyancha.com/company/21369866

[7]https://www.zhihu.com/question/528599350