Uber 更新安全指南：今日起司机和乘客无需再佩戴口罩

北京时间 4 月 19 日晚间消息，据报道，Uber 今日宣布，乘客和司机已不再需要戴口罩。

今日，Uber 在其网站上更新了安全指南，称“从 2022 年 4 月 19 日起，乘客和司机在使用 Uber 时不需要戴口罩。但是，美国疾控中心（CDC）仍然建议，如果你所在地区有某些个人风险因素和 / 或高传播水平，最好还要戴口罩。”

Uber 的这一变化，是在佛罗里达州的一名联邦法官周一裁定，“疾控中心越权要求在飞机和其他公共交通工具上戴口罩”之后做出的。

此外，美国运输安全管理局（TSA）将不再强制要求在公共交通工具上戴口罩。包括联合航空、达美航空和阿拉斯加（Alaska）在内的航空公司也表示，不再需要口罩。而美国国家铁路客运公司（Amtrak） 也将口罩列为可选项。

Uber 同时也指出，“由于个人或家庭健康状况，一些人可能觉得戴口罩更安全。因此，司机和乘客应该尊重彼此的选择。”

虽然 Uber 更新了安全指南，不再要求乘客和司机戴口罩。但到目前为止，Uber App 仍要求乘客确认他们是否戴了口罩。对此，Uber 尚未发表评论。

在佛罗里达州法官做出裁决之前，美国疾控中心已将联邦政府对公共交通工具上口罩的要求延长至 5 月 3 日，理由是 BA.2 奥密克戎病例不断上升。

随后，疾控中心表示，鉴于佛罗里达州法院的裁决，自 4 月 18 日起，全国性的公共交通工具佩戴口罩令将失效。不过，疾控中心继续建议人们在公共交通环境中佩戴口罩。