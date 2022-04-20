IBM 第一季度营收 142 亿美元，净利润 6.62 亿美元同比增长 64%

北京时间 4 月 20 日凌晨消息，IBM 今天发布了该公司的 2022 财年第一季度财报。报告显示，IBM 第一季度营收为 141.97 亿美元，与去年同期的 131.87 亿美元相比增长 8%，不计入汇率变动的影响为同比增长 11%；净利润为 7.33 亿美元，相比之下去年同期为 9.55 亿美元；来自于持续运营业务的利润为 6.62 亿美元，与去年同期的 4.03 亿美元相比增长 64%。

IBM 第一季度营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师预期，从而推动其盘后股价上涨逾 1%。

主要业绩：

在截至 2022 年 3 月 31 日的这一财季，IBM 的净利润为 7.33 亿美元，相比之下去年同期为 9.55 亿美元。IBM 第一季度来自于持续运营业务的利润为 6.62 亿美元，与去年同期的 4.03 亿美元相比增长 64%；来自于持续运营业务的每股摊薄收益为 0.73 美元，与去年同期的 0.45 美元相比增长 62%。IBM 第一季度来自于非持续运营业务的利润为 7100 万美元，相比之下去年同期为 5.52 亿美元；来自于非持续运营业务的每股摊薄收益为 0.08 美元，相比之下去年同期为 0.61 美元。

不按照美国通用会计准则，IBM 第一季度来自于持续运营业务的运营净利润为 13 亿美元，与去年同期相比增长 25%；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益为 1.40 美元，与去年同期相比增长 25%，这一业绩超出分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，11 名分析师此前平均预期 IBM 第一季度每股收益将达 1.38 美元。

IBM 第一季度营收为 141.97 亿美元，与去年同期的 131.87 亿美元相比增长 8%，不计入汇率变动的影响为同比增长 11%，这一业绩也超出分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，11 名分析师此前平均预期 IBM 第一季度营收将达 138.5 亿美元。

IBM 第一季度毛利润为 73.35 亿美元，与去年同期的 70.27 亿美元相比增长 4%；不按照美国通用会计准则的毛利润为 75 亿美元，与去年同期相比增长 4%。

IBM 第一季度总毛利润率为 51.7%，相比之下去年同期为 53.3%。不按照美国通用会计准则，IBM 第一季度的总毛利润率为 52.9%，相比之下去年同期为 54.6%。

成本和支出：

IBM 第一季度来自于持续运营业务的总支出及其他收入为 67.12 亿美元，相比之下去年同期为 67.84 亿美元。其中，销售、总务和行政支出为 45.97 亿美元，相比之下去年同期为 46.88 亿美元；研发和工程支出为 16.79 亿美元，相比之下去年同期为 16.16 亿美元；知识产权和海关开发收入为 1.21 亿美元，相比之下去年同期为 1.46 亿美元；其他支出为 2.46 亿美元，相比之下去年同期的其他收入为 3.46 亿美元；利息支出为 3.11 亿美元，相比之下去年同期为 2.80 亿美元。

各部门业绩数据：

2022 财年第一季度，IBM 软件业务部门（包括混合平台与解决方案业务以及交易处理业务）的营收为 57.72 亿美元，与上年同期的 51.38 亿美元相比增长 12.3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15.4%。

IBM 咨询业务部门（包括商业转型、技术咨询和应用业务）第一季度营收为 48.29 亿美元，与上年同期的 42.62 亿美元相比增长 13.3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 17.4%。

IBM 第一季度基础设施业务部门（包括混合基础设施和基础设施支持业务）营收为 32.19 亿美元，与上年同期的 32.93 亿美元相比下降 2.3%，不计入汇率变动的影响为同比增长 0.3%。

IBM 第一季度融资部门（包括客户和商业融资业务）营收为 1.54 亿美元，与上年同期的 2.08 亿美元相比下降 26.2%，不计入汇率变动的影响为同比下降 24.5%。

IBM 第一季度其他业务部门的营收为 2.24 亿美元，相比之下上年同期其他业务部门的营收为 2.84 亿美元。

其他财务信息：

IBM 第一季度来自于运营活动的净现金为 32 亿美元，不计入全球融资部门的应收账款为 16 亿美元。IBM 第一季度自由现金流为 12 亿美元，其中包括该公司在 2020 年底启动的结构性行动所带来的现金影响。在第一季度中，IBM 通过派发股息的形式向股东返还了 15 亿美元现金。

截至 2022 年第一季度末，IBM 持有 108 亿美元现金（其中包括有价证券），与 2021 年底相比增加了 32 亿美元；债务总额为 542 亿美元（其中全球融资部门的债务为 122 亿美元），与 2021 年底相比增加了 25 亿美元。

业绩展望：

IBM 目前预计，不计入汇率变动的影响，该公司 2020 财年全年营收的同比增幅将达到 4% 至 6% 区间的高端。据雅虎财经网站提供的数据显示，18 名分析师平均预期 IBM 2022 财年的营收将达 606.8 亿美元。

IBM 还预计，2022 财年该公司的总自由现金流将达 100 亿美元至 105 亿美元。

股价反应：

当日，IBM 股价在纽约证券交易所常规交易中上涨 2.98 美元，报收于 129.15 美元，涨幅为 2.36%。在随后截至美国东部时间 19 日晚上 6 点 03 分（北京时间 20 日早上 6 点 03 分）的盘后交易中，IBM 股价再度上涨 1.84 美元，至 130.99 美元，涨幅为 1.42%。过去 52 周，IBM 最高价为 146.12 美元，最低价为 114.56 美元。