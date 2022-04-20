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IT之家直聘：夏招！

2022/4/20 8:01:11 来源：IT之家 作者：刺客 责编：刺客
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感谢大家对春招的支持，我们的又多了不少虎将同事！现在，夏招启动，五一假期结束可就是立夏了。

就在 4 月中旬，软媒整体上进行了内部幅度较大的“机构改革”，确立了跨多公司的四个中心。逻辑上不复杂，分别是内容中心、产品中心、运营中心、业务中心。因为涉及到IT之家的全力迈进和软媒全新战略产品的筹备上市，所以，我们依然渴望优秀人才的加入和携手共进。

在软媒，我们的组织建设文化主要围绕着四个字：“名、利、情、长” —— 给予每个人公平、充分的名和利，家一样的战友情，以及开放的宽阔的成长空间。

在我们所知道的企业和组织里，离职后再次回归的比例，软媒是最高的。有同事因为家庭或个人原因离开，但最终又选择回归，很多到外地工作的同事即使无法回归，也会回家探望。

我想，我们提出并恪守了上面的四字原则，是软媒吸引更多优秀同事加入的保证。

可能还是很多同学先关注“利”，就是薪资待遇，这很正常和合理。在春招的时候有向大家提过 —— 在元旦前软媒就早早发放了年终奖，在已是十年新高的 2020 年基础之上，2021 整体又有 30% 的增幅。我们基本上对每个同事都做到了年年涨，入职一年的同学 14 薪-20 薪。另，根据评论补充说明一下，每周 5 个工作日，快讯和新媒体部门实行轮班制。

优秀的事源于优秀的人 —— 给优秀的人以优秀的回报，是准则，非口号。

现在，软媒 2022 年的夏招工作也正式开启，敬请关注、投递、转发和推荐，谢谢大家！

“媒人”三标准

在软媒内部，我们通称“媒人”，恪守下面三个标准 ——

  • 认同“存在，创造价值”和“利他利己”的价值观；

  • 善良、正直、团结；

  • 高强的学习能力，有自发主动性成长的意识和能力。

岗位需求

软媒这次招聘主要涉及上面谈到的四个中心：内容、运营、产品、业务，岗位后面附月薪标准（入职一年以上或优秀新人至少 13 薪）

1、内容中心

  • 快讯编辑：纯净水、高质量富矿营养水快速生产技能，8 - 15K

  • 微信公众号编辑：有经验 9 - 40K

  • 微博编辑：有经验 9 - 40K

  • 电商编辑：基于软媒庞大的用户体系做高体验的变现，生产优质的电商导购内容或活动 8-30K

2、运营中心 - UG 用户增长部

  • 部门负责人及成员：用户增长和大运营部门，会花钱，能花对钱 8 - 50K（激励体系实质上不封顶）

3、产品中心

软媒的产品三大基本需求：性能、稳定、智能，这是一切开发工作的基础和核心准则。

  • 设计师：手绘能力强，美感卓然，极简范，爱美强迫症 6-15K

  • .NET 服务端：有经验尤佳 10-25K

  • App 开发：iOS / 安卓 / UWP/鸿蒙 OS 几个开发方向，有大型 App 开发经验，热爱编程 10-25K

4、业务中心

会做人，会做事。懂人心，察眼色。

  • 广告销售：1 年以上广告销售经验，有广告公司公关公司从业经历者尤佳（8K-50K 提成机制）

  • 媒介执行：业务支持、客户需求发掘和维护 5-12K（额外奖金）

友情提示

  • 务必附上必要的邮件正文文案，体现您对我们的重视和尊重；

  • 务必附上您的简历和作品（若有），让我们更快和深入的了解您；

  • 以上岗位均须本科以上学历，有特别优秀作品经验的除外。

期待新媒人的加入，期待与您的共事！

软媒 - 存在，创造价值。

刺客，软媒 CEO，青岛市市南区动漫园 E 座。

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