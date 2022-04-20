安森美半导体突发通知：受上海疫情影响，中国全球配送中心被迫关闭

集微网消息，消息传出，安森美 4 月 18 日发布通知函表示，随着政府加强封闭措施，特别是在上海，我们的中国全球配送中心被迫关闭，从而影响业务。经集微网确认，该消息属实。

以下是安森美通知函的部分内容翻译：

onsemi 持续监测全球 COVID-19 的情况，密切关注亚太地区的最新发展。随着政府加强封闭措施，特别是在上海，我们的中国全球配送中心被迫关闭，从而影响业务。

目前，我们的情况没有任何变化，我们也没有收到任何关于可能解除封闭的进展的通知。我们公司在任何情况下都优先考虑员工的安全，并尽其所能减轻封闭对我们客户的影响。

除了深圳、苏州和乐山的封闭影响我们在当地的业务外，我们还指出，较小的城市已经开始实施封闭或加强对进入城市的限制，特别是影响到外部制造地点。我们还在密切应对我们在中国的材料、设备和服务供应商的中断。

相关团队会持续专注于为我们的客户提供关键设备，并尽最大努力以最快的方式运送产品。除此之外，我们已经开始转移到其他 onsemi 分区，以缓解产能限制并帮助减少影响 —— 例如我们在新加坡和菲律宾马尼拉的配送中心。

尽管我们为应对这一不可抗力事件做出了许多努力，包括重新安排到替代仓库和加快运输方式（即 NFO-Next Flight Out 加急空运服务），但我们无法运输足够的材料来满足所有客户的需求。

我们正在努力巩固进一步延长封闭时间的计划。情况每天都在变化，我们将根据需要监控和调整我们的方法。

据悉，安森美半导体是世界最大模拟 IC、逻辑 IC 和分立半导体元件供应商之一。

近一个月以来，上海由于疫情进行严格防控，许多重要生产企业的工厂关闭和运输遇阻，逐渐开始影响全球供应链。4 月 15 日消息传出工信部已经派出上海前方工作组，多措并举支持在沪重点企业稳定生产。