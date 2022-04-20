科学家测试新印刷太阳能电池板，计划使其让特斯拉汽车开 1.5 万公里

北京时间 4 月 20 日消息，澳大利亚纽卡斯尔大学的科学家正在测试一种印刷太阳能电池板，并计划从今年 9 月开始让它为特斯拉汽车提供动力，完成一段 1.51 万公里的旅途，借此让公众思考如何帮助避免气候变化。

▲ 澳科学家测试印刷太阳能电池板

这个“环绕澳大利亚充电项目”(CAA) 将用该团队的 18 块印刷塑料太阳能电池板为特斯拉电动汽车提供动力，每块长 18 米。当特斯拉汽车需要充电时，它们就会在汽车旁边铺展开，吸收阳光。在这 84 天的旅程中，团队计划造访大约 70 所学校，让学生们体验未来可能会是什么样。

▲ 印刷太阳能电池板

该印刷太阳能电池板是一种很轻的层压聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET) 塑料，制造成本不到每平方米 10 美元。这些电池板是在一个最初用于打印葡萄酒标签的商用打印机上打印出来的。这种太阳能板只有十分之一毫米的厚度，可以在散光、暗光的条件下发电。

印刷太阳能电池板的发明者保罗・达斯托尔 (Paul Dastoor) 称，纽卡斯尔大学的研究小组不仅要测试电池板的耐用性，还要测试它们在其他应用领域的潜在性能。他表示，使用太阳能电池板为汽车提供动力会让澳大利亚人更多地考虑电动汽车，并有助于缓解他们的“里程焦虑”。