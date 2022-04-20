苹果 iOS 15.5 Beta 2 代码透露 Apple Pay 将支持意大利 Bancomat 和比利时 Bancontact 银行卡系统

IT之家 4 月 20 日消息，据 9to5 Mac 报道，苹果今天向开发者发布了 iOS 15.5 Beta 2 测试版，虽然这次更新没有带来重要的新功能，但暗示了苹果一直在进行的一些改变。据分析的代码显示，Apple Pay 将很快支持 Bancomat 和 Bancontact 银行卡系统网络。

Bancomat（来自意大利）和 Bancontact（来自比利时）是类似于 Mastercard 和 Visa 的银行间网络。目前，这些网络发行的卡与 Apple Pay 不兼容，但似乎这种情况即将改变。

iOS 15.5 Beta 2 的内部代码显示，苹果正在与这两个网络合作，以使其银行卡与 Apple Pay 兼容，Apple Pay 是苹果的数字支付平台。目前尚不清楚何时会向公众宣布对这些卡的确切支持，但我们认为这将在 iOS 15.5 发布后的某个时间发生。

本月早些时候，苹果将 iTunes Pass 重新命名为“Apple Account Card”。此卡将显示在钱包应用中，余额在用户的 Apple ID 上，可用于在 Apple Store、App Store 和应用订阅中购买。

在今天的 iOS 15.5 Beta 2 测试版中，更多与 Apple Account Card 相关的代码已添加到系统中，这证实了该功能也将很快推出。