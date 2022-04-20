山东电子健康码又又又升级！蓝、黄“7d”标牌上线

IT之家 4 月 20 日消息，山东电子健康码又又又升级了！这一次的升级，给大家带来了蓝、黄“7d”标牌。

据山东济南召开的疫情防控新闻发布会，近日，山东省对电子健康码进行了升级，升级后的电子健康码二维码下方第一行醒目位置出现一个标牌，即 7 天核酸检测标牌。如果亮码者有 7 天内核酸检测阴性记录，标牌会保持蓝色 ，如果 7 天内没有核酸检测记录，标牌会变成 黄色 ，即亮黄牌。

展示和查看核酸检测标牌方式

7 天核酸检测标牌位于山东健康码二维码下方第一行 ——“核酸检测信息查询”栏。

标牌为蓝色带“7d”（d 是英文“天”的首字母）字样的圆形图标，代表 7 天内进行过核酸检测且检测结果为阴性；标牌为黄色带“7d”字样的圆形图标，代表 7 天内没有核酸检测记录。

由于该功能刚刚上线，个别市民如没有出现圆形图标，手动更新“爱山东”App、微信或支付宝小程序就可以了。

核酸检测标牌的数据来源

据悉，7 天核酸检测标牌展示数据来源于省核酸检测库。根据核酸检测有关要求，各个核酸检测机构为市民采样、检测之后，数据要及时上传省核酸数据库。

需要特别说明的是，核酸检测标牌仅代表核酸检测情况，与市民电子健康码的颜色没有关系，标牌变成黄色并不代表电子健康码变成黄色。