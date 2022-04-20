京东方扩大智能手机用 OLED 面板产能，计划 2022 年出货量超 1 亿块

4 月 19 日，据 DIGITIMES 报道，京东方董事长陈炎顺表示，该公司一直在积极扩大智能手机用 OLED 面板的产能，目标是在 2022 年出货量超过 1 亿块。

陈炎顺称，京东方在 2021 年出货量近 6000 万块 OLED 面板，全球市场份额为 17%，成为全球第二大制造商。

京东方预计，其位于中国西部的两条 OLED 面板生产线将在 2022 年底前全部投入使用，而位于中国中部的第三条生产线目前正在测试产品。

据报道，三星电子计划在 2022 年从京东方采购 350 万块智能手机用的 OLED 面板，并再从华星光电采购 300 万块。

此外，京东方将在 2022 年向苹果供应 3100 万块 iPhone 用 OLED 面板，而三星显示器将供应 1.4 亿块，LG 显示器将供应 5500 万块。

据业内人士透露，华星光电正在评估投资建设 iPhone 用 OLED 面板专用生产线的可行性，预计将在 2022 年下半年做出决定。

报道称，中国的智能手机供应商大多采用中国制造商生产的 OLED 面板。京东方已经为荣耀推出的 Magic 3 和 Magic V 智能手机提供了 OLED 面板，并成为荣耀 Magic 4 和 Magic 4 Pro 的独家供应商。华星光电则提供了用于小米 12、12 Pro 和 12X 的 OLED 面板。

此外，维信诺也已经与几家中国的智能手机供应商合作，包括荣耀、小米、OPPO、中兴、华米和努比亚。

京东方副总裁高文宝表示，2022 年全球智能手机需求将比 2021 年有所下降，但由于 OLED 面板被用于中端和高端机型，市场对这类面板的需求将保持强劲。（校对 / 隐德莱希）